Du tour culinaire du lac de Brienz aux randonnées avec le pass des remontées mécaniques, en passant par l’observation des étoiles et la visite de musées: la Région de Vacances Interlaken offre un large éventail d’activités, notamment pour les familles.

Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes

Quand les journées raccourcissent et que la nature se pare de ses plus belles couleurs, la Région de Vacances Interlaken déploie un charme unique. Nichée entre les lacs de Thoune et de Brienz, entourée de majestueux sommets, elle propose en automne une infinité de découvertes pour les familles comme pour les amateurs de plaisirs authentiques.

L’air clair, l’atmosphère paisible et la variété des activités en font une destination idéale pour des vacances riches en expériences. Sentiers thématiques, rencontres avec les animaux, patrimoine culturel ou gastronomie: chacun y trouve son bonheur. Sans oublier les moments de détente au bord de l’eau, qui complètent parfaitement ce sentiment de vacances.

Voici quelques temps forts pour un séjour automnal en famille dans la Région de Vacances Interlaken:





Une expérience gourmande au cœur de l'Oberland bernois

Le tour culinaire du lac de Brienz marie paysages somptueux et plaisirs culinaires. Elle débute à Interlaken par une entrée composée de spécialités locales, puis se poursuit par une traversée en bateau sur les eaux turquoise du lac de Brienz, avec un menu de saison servi à bord. À Brienz, le repas s’achève dans un restaurant par un dessert raffiné, avant qu’une balade le long de la promenade du lac n’invite à flâner. Le retour en train jusqu’à Interlaken offre de superbes panoramas.

Disponible du 1er septembre au 19 octobre 2025, cette expérience doit être réservée au moins 72 heures à l’avance. Elle convient aussi parfaitement aux famille: les enfants de 6 à 16 ans peuvent opter pour un menu plus léger.

Un regard dans les profondeurs de l'espace

L'observatoire planétarium SIRIUS entraîne petits et grands dans une aventure fascinante à travers le cosmos. Lors des nuits d’automne, son puissant télescope révèle galaxies et planètes lointaines, tandis que le projecteur d’étoiles fait revivre la voûte céleste sous le dôme. Des présentations accessibles et captivantes permettent de découvrir les secrets de l’astronomie, entre savoir et émerveillement. L’observatoire est facilement accessible en transports publics, ou peut être intégré à une randonnée.

Profitez du forfait Plaisir de la randonnée Jusqu'au 26 octobre, ce forfait propose une manière privilégiée de découvrir les montagnes de l'Oberland bernois. Il comprend deux à sept nuits avec petit-déjeuner, ainsi que le Jungfrau Travel Pass, qui offre l'accès illimité à de nombreux trains et téléphériques. De quoi partir à la conquête des sommets, emprunter des boucles panoramiques et profiter d'une grande liberté d'exploration. Votre forfait comprend: 2 à 7 nuits en hôtel ou auberge

Petit-déjeuner inclus

Découvrir la nature et apprendre de nouvelles choses

La Région de Vacances Interlaken compte quelque 60 sentiers thématiques et interactifs pour explorer la nature en famille. Contes et légendes, parcours gourmands ou chemins éducatifs: les possibilités sont variées. Les enfants partent en quête de trésors ou participent à des chasses au trésor, pendant que les adultes savourent la beauté des lacs et des montagnes. Parmi les incontournables: la mystérieuse Lombachalp, le sentier des sculptures de Krattigen avec vue sur le lac de Thoune, ou encore le chemin des lutteurs dans le Parc naturel du Diemtigtal.

Vivre les traditions suisses

Au Musée en plein air Ballenberg, les visiteurs font un bond dans le temps. Plus de 100 bâtiments authentiques, issus de toutes les régions du pays, témoignent du quotidien d’autrefois. Artisanat, animaux de ferme et vastes espaces à explorer: petits et grands s’immergent dans la culture rurale suisse. Les enfants peuvent même mettre la main à la pâte: cuisson du pain, ateliers créatifs ou soins aux animaux. En automne, les couleurs flamboyantes renforcent encore l’atmosphère chaleureuse de ce lieu unique.

En route avec des lamas et des ânes

Des compagnons à quatre pattes, les randonnées autour d'Interlaken deviennent inoubliables. Les deux trekkings avec des lamas de la région d'Interlaken ou de Brienz, invitent à avancer au rythme tranquille de ces animaux attachants, tout en découvrant les paysages automnaux de l’Oberland bernois. Avant le départ, les participants font connaissance avec ces animaux au tempérament doux et apprennent des choses passionnantes sur leur nature. La résidence Höchmatt, à Schwarzenegg près de Thoune, propose également des randonnées avec des ânes, au cours desquels les hôtes peuvent découvrir la nature en compagnie de ces patients animaux gris.

Profitez du Offre découverte Lac de Thoune Pour un automne gourmand et ressourçant, le Offre découverte du lac de Thoune combine hébergement, découvertes et gastronomie. Il inclut 2 à 4 nuits avec petit-déjeuner, un bon pour l'une des cinq principales attractions de la région, ainsi qu'un dîner raffiné de trois plats au château de Schadau. Votre forfait comprend: 2 à 4 nuits avec petit-déjeuner

Un bon pour l’une des 5 meilleures activités de la région

Un menu gastronomique 3 plats

Une carte cadeau optionnelle pour le shopping en ville

