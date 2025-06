Pour Pierre Maudet, conseiller d'Etat en charge des mobilités, «le démarrage du chantier du Tram des Nations est une étape essentielle». Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Les travaux pour la réalisation du tram des Nations démarreront le 15 septembre à Genève. La mise en service est prévue en décembre 2028.

Le nouveau tracé reliera la place des Nations au futur P+R du Bisou à Ferney-Voltaire. Il se compose de dix stations, dont sept situées en Suisse et trois en France. Elles desserviront douze quartiers: Jardin des Nations, Sous-Bois, Colombettes, Budé, Morillons, Pommier, Carantec, Susette, zone commerciale Poterie, Paimboeuf et Très-La-Grange (Cité internationale des Savoirs), a communiqué le canton.

Le tram circulera le long de la route de Ferney, passera par le tunnel et la douane de Ferney-Voltaire, puis continuera son trajet en direction du carrefour des Lumières. Il poursuivra son trajet à travers les futurs quartiers de la ZAC (Zone d'Aménagement Concerté), et terminera son parcours au carrefour du Bisou. Cette liaison permettra de relier Ferney-Voltaire à la gare Cornavin en 24 minutes.

La réalisation du tram des Nations s'accompagne de mesures complémentaires pour utiliser différents modes de transports dans les déplacements. Deux P+R seront construits, l'un d'une capacité de 500 places au terminus de la ligne à Ferney-Voltaire, l'autre d'une capacité de 700 places au niveau du parking P47 de l'aéroport.

«C'est une étape essentielle»

Des liaisons cyclables sécurisées et continues seront aménagées autour du tracé du tram. Trois sections d'axes routiers seront définitivement fermées à la circulation, et ce dès le début des travaux afin de fluidifier le parcours du tram. Autre objectif, améliorer la qualité de vie de la population en limitant le trafic de transit et interquartier. Le trafic sera reporté sur le nouvel axe principal de la route des Nations, inauguré en mars 2024.

Pour Pierre Maudet, conseiller d'Etat en charge des mobilités, «le démarrage du chantier du Tram des Nations est une étape essentielle pour réduire la pression automobile frontalière sur Genève», a-t-il relevé, cité dans un communiqué.

«Cette connexion directe au centre-ville offrira, dès 2028, une alternative rapide et fiable pour celles et ceux qui traversent la frontière quotidiennement. En d'autres termes, c'est une invitation à laisser la voiture à l'entrée de Genève», a-t-il ajouté.

Dès 2019, le projet du Tram des Nations a fait l'objet d'une importante concertation avec le public. Le processus de participation a impliqué plus de 1500 personnes durant 9 mois et donné lieu à treize rencontres citoyennes, deux ateliers forums et une conférence publique qui ont abouti à 230 propositions concrètes sur le projet d'aménagement.