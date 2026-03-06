DE
FR

Plainte après le drame
A Pully, un candidat à la Muni accusé du vol d'un ami décédé à Crans-Montana

Un candidat du Rassemblement romand patriote à la Municipalité de Pully fait l’objet d’une plainte pénale. Selon «24 heures», il est soupçonné d’avoir emporté des effets appartenant à un ami décédé dans l’incendie du Constellation à Crans-Montana.
Publié: 14:45 heures
Affiches électorales à Pully.
Photo: Antoine Hürlimann
Blick_Lucie_Fehlbaum.png
Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Une plainte pénale vise un jeune candidat aux élections communales de 2026 à Pully (VD). Comme l’indique «24 heures», ce représentant du Rassemblement romand patriote (RRP), âgé de 18 ans, est accusé d’avoir dérobé des effets personnels appartenant à un ami décédé dans l’incendie du bar Constellation à Crans-Montana lors du Nouvel-An.

Selon le quotidien vaudois, la plainte a été déposée le 2 mars par le père de la victime. Après le drame, plusieurs proches se seraient rendus au domicile de la mère du défunt pour soutenir la famille. Le candidat du RRP, petit parti classé à l'extrême droite, aurait proposé de rester quelques jours sur place pour partager cette période de deuil, avant de quitter les lieux le 12 janvier à la demande du père.

Vêtements de marque et mocassins

Toujours d’après le quotidien vaudois, qui a consulté la plainte, la famille aurait ensuite constaté la disparition de plusieurs objets appartenant au défunt, notamment des vêtements de marque, un sac de voyage et une paire de mocassins. Le plaignant soupçonne le jeune homme d’avoir emporté ces biens avant même l’inhumation.

Contacté par le journal, l’intéressé rejette les accusations et affirme qu’elles sont «infondées». Il indique ne pas avoir connaissance du contenu précis de la plainte, tout en disant contester les reproches de vol et d’atteinte à la paix des morts. Cette affaire survient alors que le candidat mène campagne pour la Municipalité de Pully. «24 heures» rappelle par ailleurs qu’il avait déjà été concerné en 2025 par une enquête du Ministère public liée à des propos problématiques publiés dans un groupe WhatsApp de sympathisants du parti, qu'il gérait. Le candidat affirme néanmoins que cette nouvelle procédure ne remet pas en cause sa campagne électorale.

