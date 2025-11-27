DE
FR

Nouvel élan transfrontalier
Des projets liés à la mobilité cofinancés par Genève et la France

Genève signe des accords transfrontaliers pour améliorer la mobilité régionale. Le canton propose un investissement de 39,5 millions de francs pour des projets en France voisine, soumis à référendum. Une votation est prévue dans environ un an.
Publié: il y a 31 minutes
Plusieurs accords transfrontaliers ont été signés jeudi à Genève afin de renforcer les alternatives à la voiture individuelle dans le Grand Genève (image prétexte).
Photo: SALVATORE DI NOLFI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Des accords transfrontaliers visant à améliorer les infrastructures de mobilité de la région ont été signés jeudi à Genève. Le canton veut financer à hauteur de 39,5 millions de francs des projets situés en France voisine. Le peuple devrait avoir le dernier mot. Le projet de loi pour un crédit d'investissement, qui vient d'être déposé par le Conseil d'Etat, est assorti d'une clause de référendum obligatoire. Pierre Maudet, chef du Département des mobilités (DSM) envisage une votation d'ici environ une année, soit le temps pour le Grand Conseil de se pencher sur ce sujet.

Ce premier train de mesures, qui bénéficie d'un cofinancement paritaire de la part des partenaires français, devrait être suivi d'autres projets pour un total de 182 millions de francs à l'horizon 2032. «C'est un moment historique qui marque un tournant dans l'avenir du bassin transfrontalier», a relevé le conseiller d'Etat Nicolas Walder, à la tête du Département du territoire.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Articles les plus lus
    Articles les plus lus