Pépites cachées en Suisse romande
Vous ne les connaissez pas encore, mais ces 5 marchés de Noël valent le détour

Lassé des foules compactes qui s'agglutinent à Montreux, Genève et Lausanne, vous cherchez un havre de paix festif, moins couru mais tout aussi chaleureux? On a ce qu'il vous faut!
Publié: 21:48 heures
Le Père Noël sera de passage à Grimentz les 13 et 14 décembre et rencontrera les enfants devant l'église.
Photo: Fééries de Noël/Grimentz
Ellen De Meester

Lorsqu'il survole la Suisse romande à dos de renne, afin de s'adonner à quelques repérages, le Père Noël ne se contente pas de saupoudrer la magie du Pôle Nord sur les centre-villes. Généreux, il en préserve une bonne quantité pour les recoins cachés, les événements moins courus, les zones que la foule épargne et dont le charme reste donc intact. 

Si notre guide pour éviter les masses de lutins assoiffés de vin chaud n'a pas suffi à vous donner envie de parcourir les marchés de Noël romands, il ne vous reste plus qu'à découvrir ces sept manifestations différentes, moins connues que le marché de Montreux, mais tout aussi imprégnées de l'ambiance festive dont on a tant besoin, en fin d'année. Et pas d'inquiétude, si de jeunes elfes rêvent de rencontrer l'homme au bonnet rouge: le Père Noël a ses habitudes dans quelques-uns des lieux ci-dessous! 

Le marché de Noël solidaire, à Lausanne (VD)

Le véritable esprit des Fêtes n'a pas disparu sous une montagne d'assiettes en carton et de fourchettes en plastique! La preuve: du 11 au 13 décembre, le bâtiment de Pôle Sud, à Lausanne, accueillera la 19e édition du marché de Noël solidaire, un événement multiculturel engagé dans le développement durable et la coopération internationale. On y découvre une flopée de produits artisanaux authentiques présentés par 40 organisations et fondations, tandis que les ventes apporteront un soutien financier à de nombreux projets caritatifs ou durables. 

Le (super) marché de Noël, à La Chaux-de-Fonds (NE)

Lorsqu'on réfléchit à un spot idéal pour tenir un marché festif, admettons que l'idée d'anciens abattoirs ne vient pas immédiatement à l'esprit. C'est pourtant là que le centre d'art contemporain de La Chaux-de-Fonds organisera la 9e édition du (super)marché de Noël, du 19 au 21 décembre. Environ 80 artistes et designers se réuniront dans les larges halles, afin de proposer leurs créations à l'œil avide des curieux. Les habitués auront l'occasion de découvrir 32 nouveaux créateurs et créatrices, parmi les exposants, tandis que les plus jeunes (dès 7 ans) pourront s'initier à l'art de l'origami durant un atelier de bricolage. 

Les Fééries de Noël de Grimentz (VS)

Que vous aimiez les films de Noël ou non, admettez que le vieux village de Grimentz, avec ses bâtiments traditionnels encadrés par les montagnes, s'y prêterait à merveille! À défaut d'y croiser une équipe cinéma, vous pourrez quand même profiter de tous les charmes de la saison, les 13 et 14 décembre, lors d'un événement qui se décrit comme «plus qu'un marché de Noël». En effet, aux stands artisanaux, spectacles lumineux et animations typiques s'ajoute une portée solidaire: le comité des Féeries reverse, chaque année, une partie des bénéfices à une association. Il paraît même que le Père Noël, touché par l'initiative, devrait faire quelques apparitions à plusieurs reprises, durant le weekend. 

L'éco marché de Noël de Plan-les-Ouates (GE)

La brocante Renfile et l'association Bubble Ethic nous aident à relever le défi des cadeaux écoresponsables, pour la seconde fois, les 12 et 13 décembre, de 10h à 17h. Leur éco-marché offre le spotlight aux créatrices et créateurs éthiques et locaux, qui pourront exposer tout leur talent. Pendant les emplettes des adultes, les enfants de 4 à 12 ans pourront s'adonner à un atelier de décorations (durables!), le samedi entre 11h et 16h. Points bonus pour l'organisation: un thé de Noël est offert à l'arrivée. 

Le P'tit marché de Dombresson (NE)

Avec un escape game minute, une tombola, une «disco sirop», des contes et la visite du Père Noël prévue pour le dimanche, l'événement de Dombresson, au Val-de-ruz, devrait faire briller les yeux des enfants, du 12 au 14 décembre. Les stands sont artisanaux, les raclettes sont turbo, les lutins sont gourmands et les concours sont quotidiens, afin de maximiser vos chances de rentrer avec un prix. 

