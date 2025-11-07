Le projet-pilote MAE (ma journée à l'école) à Neuchâtel connaît un succès encourageant après sa première année. Lancé dans deux collèges, il offre un accueil continu aux enfants, avec 70% des élèves inscrits.

A Neuchâtel, le projet «ma journée à l’école» fait figure de pionnier en Suisse.

MAE, pour «ma journée à l’école», a passé avec succès le cap de sa première année. L’expérience, un projet-pilote d’accueil des enfants en continu, pionnier en Suisse romande et lancé par le canton de Neuchâtel, est menée dans deux collèges de la ville de Neuchâtel.

Les autorités cantonale et communale ont tiré vendredi un premier bilan «encourageant» du projet, en présence du conseiller d'Etat Frédéric Mairy, chargé de la santé, de la jeunesse et des sports, et de la présidente de la Ville Nicole Baur, chargée de la famille et de la formation notamment.

L'objectif consiste à accueillir les enfants de manière inconditionnelle (1 enfant, 1 place) et à leur offrir un encadrement complet et cohérent durant toute une journée, en incluant un accueil avant l’école, une pause de midi raccourcie, de l’aide aux devoirs, ainsi que des activités sportives et culturelles l’après-midi.

Succès au rendez-vous

A la rentrée 2024, les parents ont immédiatement répondu à l'offre: 358 enfants sur les 511 qui fréquentent les deux collèges, soit 70%, ont été inscrits. Un an plus tard, le succès est plus que confirmé, avec 319 élèves de La Coudre (74% du total) et 100 de Serrières (73%) profitant de la structure au moins une fois par semaine.

En comparaison, les autres structures parascolaires ont un taux d’occupation de 57%, précise le communiqué. L’offre de midi est particulièrement prisée: la structure Le Domino connaît aujourd’hui des fréquentations de plus de 300 élèves (190 l’après-midi), soit trois fois plus qu’avant MAE.

MAE, tel que déployé par la Ville de Neuchâtel, c’est aussi la garantie d’un accueil sans condition pour garantir l’égalité des chances: 64 familles et 81 enfants ont bénéficié d’un accueil à la rentrée 2025, alors que le cadre réglementaire ordinaire les en aurait empêchés.

Domaine extrascolaire

Les activités extrascolaires ont également connu un vif succès et permis de mettre en relief la «richesse» des collaborations avec le tissu sportif, culturel et associatif local, ont relevé les autorités. Elles comportent une offre sportive, culturelle et des ateliers scientifiques par exemple.

En 2025, dans un souci d’efficience, ce volet a fusionné avec le programme du sport scolaire facultatif du Service des sports de la Ville. La collaboration entre le corps enseignant et le personnel socio-éducatif a constitué par ailleurs un autre point fort de «ma journée à l’école».

Après une première année marquée par une forte augmentation des effectifs, le coût pour la commune de Neuchâtel, après déduction du soutien cantonal, s’est élevé à 1,5 million de francs, contre un peu plus d’un million pour l’exploitation des mêmes structures avant la mise en place de MAE.

Déploiement ailleurs

Le projet pilote a démarré à la rentrée scolaire 2024 dans le chef-lieu cantonal. Il doit s’achever en 2027. L’enjeu consiste à répondre aux importants besoins des familles dans un contexte urbain tel que celui de la commune de Neuchâtel, ont rappelé les intervenants.

«Les expériences menées à Neuchâtel démontrent la pertinence de MAE», a relevé Frédéric Mairy, pour qui d’autres communes sont prêtes à s’engager. Le canton travaille à un modèle «évolutif» du dispositif pour faciliter son déploiement. Celui-ci pourrait intervenir dans une deuxième phase-pilote dès août 2027.