DE
FR

Vivre comme un parlementaire
Cent jeunes Neuchâtelois vont débattre au Grand Conseil

A Neuchâtel, 100 jeunes âgés de 14 à 20 ans participent à la session «100 voix» pour s'initier à la vie parlementaire. Ils débattront de sujets d'actualité, leurs propositions alimentant les réflexions du Conseil d'Etat.
Publié: 10:19 heures
Partager
Écouter
Cent jeunes participent à la premiere Session des Jeunes 2025 du Canton de Neuchatel ce 28 octobre 2025.
Photo: KEYSTONE
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Cent jeunes du canton de Neuchâtel, âgés de 14 à 20 ans, sont réunis mardi à Neuchâtel pour la première fois dans le cadre de la session «100 voix». Ils vont s'initier durant la journée à la vie parlementaire et faire entendre leur voix sur des sujets d'actualité.

A lire aussi
Neuchâtel dit oui à la contraception gratuite pour les jeunes
«Ni un luxe, ni un privilège»
Neuchâtel dit oui à la contraception gratuite pour les jeunes
Neuchâtel veut promouvoir la participation des jeunes aux votations
Campagne d'encouragement
Neuchâtel veut encourager les jeunes à voter

«Nous vous félicitons de vous être portés candidats mais vous avez un gros défi devant vous (...). Les propositions que vous allez émettre serviront à alimenter les réflexions des dossiers en cours du Conseil d'Etat», a déclaré Frédéric Mairy, conseiller d'Etat en charge de la jeunesse.

Un grand tirage au sort

Sur 14'000 adolescents, qui pouvaient s'inscrire à cette journée, 253 ont répondu à l'appel. Un tirage au sort a été effectué pour obtenir un échantillon représentatif de 100 personnes.

Après une introduction, les jeunes ont été répartis en commissions. Les discriminations et violences de genre, la santé mentale et le numérique, l'impact de la dette sur le budget des jeunes, l'adaptation au changement climatique, l'accès des jeunes à la culture et la participation à la vie politique sont au menu.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus