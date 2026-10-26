DE
FR

Elue en octobre 2020
Nicole Baur annonce son départ de l’exécutif neuchâtelois

Nicole Baur quittera l’exécutif de la Ville de Neuchâtel à l’été 2027, après sept ans de mandat. Son départ, qui s’ajoute à celui de Violaine Blétry-de Montmollin, entraînera une élection complémentaire pour deux sièges.
Publié: il y a 1 minute
La conseillère communale neuchâteloise Nicole Baur va quitter ses fonctions le 30 juin prochain.
Photo: KEYSTONE/Cyril Zingaro
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La conseillère communale Nicole Baur (Vert-e-s) a annoncé lundi soir devant le Conseil général sa démission de l’exécutif de Neuchâtel. La cheffe du Dicastère de la famille, de la formation, de la santé et des sports, âgée de 65 ans, quittera ses fonctions au 30 juin 2027, tout comme Violaine Blétry-de Montmollin.

Nicole Baur «a décidé de se retirer après sept ans passés à l’exécutif de la capitale cantonale», a indiqué la Ville de Neuchâtel dans un communiqué. «L’élue verte aura notamment porté avec détermination le projet pilote MAÉ d’école à journée continue et son déploiement dans les collèges de la ville de Neuchâtel», a-t-elle précisé.

Trois petits-enfants

Avec émotion, au début de la 25e séance du Conseil général de la ville, Nicole Baur a annoncé son prochain départ de l’exécutif communal. «Ma carrière professionnelle a été longue, extrêmement riche, et cette dernière charge en aura été le point d’orgue», a déclaré la conseillère communale, citée dans le communiqué.

Nicole Baur a ajouté que son départ répondait également à son souhait de se consacrer à plusieurs projets personnels et d’accorder davantage de temps à sa famille. La conseillère communale a aujourd’hui trois petits-enfants.

Elue en octobre 2020 au premier exécutif de la commune fusionnée, puis réélue en 2024 sur la liste de l’Alliance de gauche, Nicole Baur a été deux fois présidente, en 2022-2023 et en 2025-2026. Dans un communiqué, les Vert-e-s de la commune de Neuchâtel ont salué «une personnalité politique qui a fait de l’égalité, de la famille et de la santé publique le fil rouge de son action».

Election le 28 février 2027

Avec le prochain départ, déjà annoncé, de Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), une élection complémentaire devra être organisée pour repourvoir les deux sièges vacants. Elle aura lieu le 28 février 2027.

Le Conseil communal est actuellement composé de quatre femmes sur cinq membres et la gauche y est largement majoritaire. Les Vert-e-s ont deux sièges, tout comme les socialistes, tandis que le PLR en compte un. Cette double démission va susciter des convoitises à droite, notamment au PLR, qui aimerait retrouver le siège perdu en 2024.

Dans leur communiqué, les Vert-e-s ont précisé que «la présence de deux sièges tournés vers l’écologie et le social au sein de l’exécutif reste pleinement légitime. Elle correspond toujours au mandat donné par la population lors des élections de 2024 et demeure particulièrement d’actualité face aux défis climatiques, sociaux et familiaux auxquels la commune est confrontée».

«La section dispose d’un vivier de personnes élues, engagées et compétentes, au Conseil général comme au Grand Conseil. Il appartient désormais à la coprésidence d’engager les discussions afin de proposer à l’assemblée générale une stratégie et des candidatures à même de recueillir un soutien unanime», a ajouté le parti.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
Articles les plus lus
    Articles les plus lus