Nicole Baur annonce son départ de l’exécutif neuchâtelois

Nicole Baur quittera l’exécutif de la Ville de Neuchâtel à l’été 2027, après sept ans de mandat. Son départ, qui s’ajoute à celui de Violaine Blétry-de Montmollin, entraînera une élection complémentaire pour deux sièges.

ATS Agence télégraphique suisse

La conseillère communale Nicole Baur (Vert-e-s) a annoncé lundi soir devant le Conseil général sa démission de l’exécutif de Neuchâtel. La cheffe du Dicastère de la famille, de la formation, de la santé et des sports, âgée de 65 ans, quittera ses fonctions au 30 juin 2027, tout comme Violaine Blétry-de Montmollin.

Nicole Baur «a décidé de se retirer après sept ans passés à l’exécutif de la capitale cantonale», a indiqué la Ville de Neuchâtel dans un communiqué. «L’élue verte aura notamment porté avec détermination le projet pilote MAÉ d’école à journée continue et son déploiement dans les collèges de la ville de Neuchâtel», a-t-elle précisé.

Trois petits-enfants

Avec émotion, au début de la 25e séance du Conseil général de la ville, Nicole Baur a annoncé son prochain départ de l’exécutif communal. «Ma carrière professionnelle a été longue, extrêmement riche, et cette dernière charge en aura été le point d’orgue», a déclaré la conseillère communale, citée dans le communiqué.

Nicole Baur a ajouté que son départ répondait également à son souhait de se consacrer à plusieurs projets personnels et d’accorder davantage de temps à sa famille. La conseillère communale a aujourd’hui trois petits-enfants.

Elue en octobre 2020 au premier exécutif de la commune fusionnée, puis réélue en 2024 sur la liste de l’Alliance de gauche, Nicole Baur a été deux fois présidente, en 2022-2023 et en 2025-2026. Dans un communiqué, les Vert-e-s de la commune de Neuchâtel ont salué «une personnalité politique qui a fait de l’égalité, de la famille et de la santé publique le fil rouge de son action».

Election le 28 février 2027

Avec le prochain départ, déjà annoncé, de Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), une élection complémentaire devra être organisée pour repourvoir les deux sièges vacants. Elle aura lieu le 28 février 2027.

Le Conseil communal est actuellement composé de quatre femmes sur cinq membres et la gauche y est largement majoritaire. Les Vert-e-s ont deux sièges, tout comme les socialistes, tandis que le PLR en compte un. Cette double démission va susciter des convoitises à droite, notamment au PLR, qui aimerait retrouver le siège perdu en 2024.

Dans leur communiqué, les Vert-e-s ont précisé que «la présence de deux sièges tournés vers l’écologie et le social au sein de l’exécutif reste pleinement légitime. Elle correspond toujours au mandat donné par la population lors des élections de 2024 et demeure particulièrement d’actualité face aux défis climatiques, sociaux et familiaux auxquels la commune est confrontée».

«La section dispose d’un vivier de personnes élues, engagées et compétentes, au Conseil général comme au Grand Conseil. Il appartient désormais à la coprésidence d’engager les discussions afin de proposer à l’assemblée générale une stratégie et des candidatures à même de recueillir un soutien unanime», a ajouté le parti.