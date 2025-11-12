DE
«Des grands défis»
Neuchâtel fonce tout droit vers un déficit de 6,56 millions

La Ville de Neuchâtel prévoit un déficit de 6,56 millions de francs en 2026. La commune adopte des mesures pour équilibrer ses finances et maintenir sa capacité d'investissement, notamment en examinant les prestations externes.
Publié: il y a 38 minutes
Jonathan Gretillat, Conseiller communal de la Ville de Neuchâtel
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse

La Ville de Neuchâtel s'attend à un déficit de 6,56 millions de francs en 2026. La commune a pris des mesures pour améliorer durablement l'équilibre des finances communales et conserver sa capacité à investir.

«On est devant de grands défis comme la mise à niveau d’infrastructures, l’adaptation au changement climatique ou encore la hausse de la précarisation», a déclaré mercredi Jonathan Gretillat, conseiller communal en charge des finances. Un prélèvement à la réserve conjoncturelle n'est pas prévu en 2026.

Face à la hausse des charges de transfert (écoles et facture sociale notamment), celle moins considérable des revenus fiscaux et le maintien de prestations salariales, la Ville veut mettre en place des mesures pour limiter le déficit. La pertinence économique de prestations externes sera notamment étudiée. Un délai de carence de trois mois sera aussi appliqué lors de tout départ de l’administration communale.

