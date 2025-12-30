DE
La traque a commencé
Les trois braqueurs de bancomat à Marin sont en cavale

Mardi à 4h00, trois individus ont attaqué deux bancomats au centre commercial Marin Centre (NE), provoquant une explosion. La police et des experts en explosifs sont mobilisés, mais les auteurs restent en fuite.
Publié: 11:45 heures
Deux policiers de la Police cantonale neuchateloise, le 5 juin 2015, à Neuchatel.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Deux bancomats ont été attaqués mardi peu après 4h00 à Marin (NE) dans le centre commercial Migros de Marin Centre. Les auteurs, qui ont pris la fuite, ont fait exploser, a priori, les distributeurs automatiques de billets de banque. Aucun blessé n'est à déplorer.

Les dégâts sont conséquents, a fait savoir la Police neuchâteloise (PN) dans un communiqué. Dans le détail, au moins trois individus ont pénétré par effraction dans Marin Centre. Ils ont alors fait exploser deux distributeurs de la Banque cantonale neuchâteloise (BCN), à l'intérieur du centre commercial, puis ont pris la fuite.

Bouclage des lieux

La PN s'est immédiatement rendue sur les lieux avec plusieurs patrouilles. Elle a procédé au bouclage des lieux et lancé les recherches des auteurs, «restées vaines à ce stade». Une opération d'envergure était par ailleurs toujours en cours mardi avant la mi-journée, précise le communiqué.

L'intervention a mobilisé, outre la police, des spécialistes en explosifs de la Police cantonale vaudoise (NEDEX) et de l'Institut forensique de Zurich, l'Office fédéral de la police (fedpol) et la Région de défense incendie du Littoral (RDIL). Le butin éventuel reste à déterminer.

Centre commercial fermé

Il n'y a pas de danger pour la population, «qui est toutefois appelée à ne pas se rendre dans le secteur de Marin Centre le temps de l'intervention», a insisté la PN dans son communiqué. Le centre commercial demeurera fermé en tout cas jusqu'en début d'après-midi mardi. S'il se confirme que l'attaque a été opérée à l'aide d'explosif, la direction de la procédure sera reprise par le Ministère public de la Confédération.

