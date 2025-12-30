Un distributeur automatique a été attaqué avec des explosifs mardi à 4h30 dans le centre commercial Migros de Marin (NE). La police a bouclé la zone pour enquête et sécurité.

Un bancomat a été braqué dans le centre commercial de Marin (NE)

Un bancomat a été braqué dans le centre commercial de Marin (NE)

ATS Agence télégraphique suisse

Un bancomat a été attaqué mardi peu après 4h30 à Marin (NE) dans le centre commercial Migros de Marin Centre. Les auteurs ont «vraisemblablement» utilisé des explosifs pour s'en prendre au distributeur automatique de billets de banque.

Une opération de police est en cours. La zone est bouclée pour l'enquête et pour vérifier qu'il ne subsiste pas d'explosif sur place, a indiqué la Police neuchâteloise (PN). Il n'y a pas eu de blessé et il n'y a pas de danger pour la population.

Cette dernière est appelée à ne pas se rendre dans le secteur de Marin Centre, précise la brève information de la PN. Le centre commercial sera fermé jusqu'en début d'après-midi, au moins. Un communiqué est prévu ultérieurement.