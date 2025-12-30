DE
FR

La police intervient
Un bancomat a été braqué dans le centre commercial de Marin (NE)

Un distributeur automatique a été attaqué avec des explosifs mardi à 4h30 dans le centre commercial Migros de Marin (NE). La police a bouclé la zone pour enquête et sécurité.
Publié: il y a 36 minutes
Un bancomat a été attaqué mardi peu après 4h30 à Marin (NE) dans le centre commercial Migros de Marin Centre.
Photo: Capture d'écran / Google Street View
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un bancomat a été attaqué mardi peu après 4h30 à Marin (NE) dans le centre commercial Migros de Marin Centre. Les auteurs ont «vraisemblablement» utilisé des explosifs pour s'en prendre au distributeur automatique de billets de banque.

A lire aussi
Deux jeunes cambrioleurs de 15 et 20 interpellés dimanche à Gland
Un troisième suspect en fuite
Deux jeunes cambrioleurs de 15 et 20 interpellés dimanche à Gland
Elle filme le braquage d'un distributeur de billets à Gland
Avec vidéo
Le bancomat a été dynamité
Elle filme le braquage d'un distributeur de billets à Gland

Une opération de police est en cours. La zone est bouclée pour l'enquête et pour vérifier qu'il ne subsiste pas d'explosif sur place, a indiqué la Police neuchâteloise (PN). Il n'y a pas eu de blessé et il n'y a pas de danger pour la population.

Cette dernière est appelée à ne pas se rendre dans le secteur de Marin Centre, précise la brève information de la PN. Le centre commercial sera fermé jusqu'en début d'après-midi, au moins. Un communiqué est prévu ultérieurement.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus