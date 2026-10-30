A l'aube du mois de novembre, consacré à la sensibilisation au cancer de la prostate, le CHUV de Lausanne installera une représentation géante de cet organe masculin, juste devant la sortie du métro. Le but est de rappeler l'importance du dépistage.

Le CHUV va installer une prostate géante devant ses portes, en l'honneur de Movember

Le CHUV va installer une prostate géante devant ses portes, en l'honneur de Movember

Ellen De Meester Journaliste Blick

Ne sursautez pas, entre le 4 et le 7 novembre, si vous tombez soudainement nez à nez avec une prostate XXL en sortant du métro. Mais si vous sursautez quand même, sachez que c'était totalement le but. Attirer votre attention et, par la même occasion, sauver des vies.

En l'honneur de Movember, le mois «des moustaches» dédié à la sensibilisation aux cancers masculins, dont celui de la prostate, le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) installera une version géante de cet organe masculin juste devant ses bâtiments, afin de rappeler l'importance du dépistage.

En collaboration avec l'association étudiante Medstache, le Centre de la prostate du CHUV tiendra également un stand d'information, en présence de spécialistes qui répondront aux questions du public à 11h et 16h, aux mêmes dates. Les sessions dureront environ une heure à chaque fois.

6000 cas par année en Suisse

Ainsi que le rappelle un communiqué du CHUV, le cancer de la prostate est la maladie cancéreuse la plus fréquente chez l'homme, dans les pays occidentaux, avec environ 6000 nouveaux cas par année, rien qu'en Suisse. S'il touche principalement des personnes âgées de plus de 50 ans, le dépistage précoce reste crucial à tout moment, surtout si un homme de votre famille (comme votre père ou votre frère) a été touché par cette maladie.

A lire aussi Movember 5 infos à connaître pour prévenir les cancers masculins

Si le cancer de la prostate se développe souvent très discrètement, sans présenter le moindre signal d'alerte, certains symptômes doivent absolument mener à une consultation. Parmi ceux-ci, les experts du CHUV citent notamment les troubles urinaires (un besoin d'uriner plus fréquent ou plus urgent), une éjaculation douloureuse, la présence de sang dans l'urine ou dans le sperme, des douleurs osseuses, une fatigue importante, des troubles du transit intestinal, un manque d'appétit inhabituel ou une baisse de l'état général.