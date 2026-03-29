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Malgré un contexte compliqué
Fréquentation élevée à Divinum, signal positif pour la filière

La neuvième édition du salon Divinum de Morges, accueille un nombre comparable de visiteurs à la dernière édition. Ce chiffre réjouit les vignerons suisses, en quête de solutions face aux défis climatiques et économiques.
Publié: il y a 45 minutes
Le nombre d'entrées enregistrées cette année s'approche des 21'000 visiteurs de l'an dernier.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Salon suisse des vins Divinum connaît une forte affluence pour sa 9e édition à Morges, avec une fréquentation comparable à celle de l’édition record de 2025. Ce succès est perçu comme un signal d’encouragement pour une viticulture confrontée à plusieurs défis.

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Depuis mercredi, le nombre d’entrées enregistrées se rapproche des plus de 21’000 visiteurs accueillis l’an dernier, ont indiqué dimanche les organisateurs dans un communiqué. L’événement, qui se tient sous les tentes du Parc des sports, suscite un vif enthousiasme tant chez les vignerons que chez le public.

Dans un contexte marqué par la baisse de consommation, la concurrence des vins étrangers et le changement climatique, la branche voit dans cette affluence un soutien important. Des réflexions sont en cours pour renforcer la position des vins suisses, notamment via des solutions de vente en ligne adaptées aux nouvelles habitudes d’achat. Le salon se termine lundi et devrait à nouveau dépasser les 20’000 visiteurs.

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