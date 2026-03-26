Un bancomat attaqué à l'explosif à Montreux

ATS Agence télégraphique suisse
Un bancomat a été attaqué à l'explosif dans la nuit de mercredi à jeudi à Montreux à proximité du Montreux Music & Convention Center (2M2C). Une opération de police était en cours jeudi matin.
«Un vol par effraction sur un bancomat a eu lieu cette nuit à Montreux», a déclaré un porte-parole de la Police cantonale vaudoise à Keystone-ATS, confirmant une information de 20 Minutes. L'intervention n'étant pas terminée, il n'a pas souhaité donner plus de précisions.
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