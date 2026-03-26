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Intervention en cours
Un bancomat attaqué à l'explosif à Montreux

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un distributeur de billets a été la cible de malfrats à Montreux, près du 2M2C. Une intervention policière était toujours en cours jeudi matin.
Publié: il y a 56 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
Les faits se sont produits à proximité du 2M2C.
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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ATS Agence télégraphique suisse

Un bancomat a été attaqué à l'explosif dans la nuit de mercredi à jeudi à Montreux à proximité du Montreux Music & Convention Center (2M2C). Une opération de police était en cours jeudi matin.

«Un vol par effraction sur un bancomat a eu lieu cette nuit à Montreux», a déclaré un porte-parole de la Police cantonale vaudoise à Keystone-ATS, confirmant une information de 20 Minutes. L'intervention n'étant pas terminée, il n'a pas souhaité donner plus de précisions.

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