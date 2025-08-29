Dernière mise à jour: il y a 18 minutes

Lorsqu'elle a pris en chasse Marvin, la patrouille venait d'être avertie d'un vol avec blessure à l'arme blanche. Marvin n'est pas soupçonné d'avoir participé à ce brigandage. La police a su après l'accident qu'il conduisait un scooter volé, on ne sait pas par qui.

Les policiers ignoraient que le scooter était volé, mais deux personnes venaient d'être agressées

Cette semaine, de nombreuses personnes ont rendu hommage à Marvin sur les lieux de l'accident Photo: keystone-sda.ch

Camille Krafft Journaliste Blick RP

Depuis le décès de Marvin, 17 ans, lors d’une course-poursuite avec la police dans la nuit de samedi à dimanche à Lausanne, des informations confuses ont circulé sur certains aspects particuliers du drame. Après avoir écrit dans un premier temps que le jeune homme avait pris un sens interdit avant l’accident, la police a corrigé son erreur lundi. Et mardi, le Ministère public a communiqué de manière inhabituellement rapide pour faire taire certaines rumeurs, sur la base de l’audition de deux témoins directs ainsi que des deux policiers qui sont intervenus sur le moment.

La question de la proportionnalité de l'intervention de la police est centrale dans cette affaire. Le Ministère public précise ce vendredi à Blick la nature du brigandage ayant eu lieu dans le quartier de Chauderon, qui a incité la patrouille de police à prendre en chasse le jeune homme. Ce dernier, qui portait un casque, aurait pris la fuite «à vive allure» en voyant le véhicule de police.

Le procureur général du canton de Vaud, Eric Kaltenrieder, confirme également le timing: «Le brigandage, soit deux hommes qui ont été détroussés par trois inconnus, lesquels ont blessé à l’arme blanche une de leurs victimes avant de prendre la fuite, a été annoncé à la police dimanche 24 août à 3h45. La patrouille de police venait d’en être informée au moment où elle a croisé le scooter, vers 4h, qui a pris la fuite à la vue des agents.» Selon les premiers éléments de l’enquête, les policiers auraient pensé qu’il pouvait s’agir d’un des auteurs en fuite. Le brigandage fait aujourd'hui l’objet d’une instruction séparée qui ne vise pas Marvin.

Scooter volé: des proches dénoncent une confusion

Un autre point restait flou dans certains comptes-rendus des événements, c’est de déterminer si la police savait que le scooter était volé au moment où le jeune homme a été pris en chasse. Lors d’une réunion qui s’est tenue mercredi dans le quartier de Prélaz, des proches de l’adolescent décédé ont ainsi dénoncé une confusion à ce sujet visant, selon certains, à asseoir la proportionnalité de l’intervention des forces de l’ordre. «Pour la police, c’est facile de faire une bêtise et de justifier après coup pourquoi on a fait cette bêtise», a notamment commenté un membre de la communauté congolaise en Suisse.

Le porte-parole du Ministère public, Vincent Derouand, précise ce point jeudi: «Lorsqu'ils le poursuivaient, les policiers ne savaient pas qu'il s'agissait d'un scooter volé. C'est un élément dont ils n'ont eu connaissance qu'après l'accident.» Par ailleurs, on ignore à ce stade qui a volé le scooter et comment l'adolescent s'est retrouvé au guidon du véhicule. «Marvin n'a pas volé le scooter. Il ne vole pas», a martelé un proche mercredi soir.

Pas d'erreurs dans les communiqués

Vérification faite, les communiqués de presse diffusés depuis dimanche ne laissaient pas entendre que les policiers savaient qu’il s’agissait d’un scooter volé lorsqu’ils ont poursuivi le véhicule. Mais ils ne stipulaient pas formellement le contraire non plus. Ci-dessous, voici un résumé point par point de ce que l'on sait à ce stade de cette course-poursuite qui a coûté la vie à l'adolescent:

Mort de Marvin: ce que l'on sait à ce stade Les policiers de la police municipale de Lausanne étaient en observation après un brigandage ayant eu lieu dans le quartier de Chauderon dont ils venaient d'être informés, lorsqu’ils ont croisé le scooter conduit par Marvin qui circulait sur l’avenue Recordon, non loin de Prélaz

Lors du brigandage, deux personnes avaient été dépouillées par trois inconnus et une victime avait été blessée à l'arme blanche

A la vue du véhicule de police, Marvin aurait «pris la fuite à vive allure», selon le Ministère public, ce qui aurait déclenché la prise en chasse des policiers, lesquels recherchaient alors les auteurs du brigandage en fuite

L’adolescent portait un casque

D’après ses proches, il avait un permis de scooter. Mais le Ministère public a précisé qu’il n’avait pas de permis correspondant à la catégorie de scooter qu’il conduisait ce soir-là (puissance de 300 cc)

La voiture de police qui poursuivait Marvin circulait avec les feux bleus allumés

Marvin n'a pas pris de sens interdit

Selon les témoignages recueillis par le Ministère public, aucun contact entre la voiture de police et le scooter n’a eu lieu au moment de l’accident, le véhicule des policiers circulant à «distance significative» du deux-roues

L’hypothèse d’une perte de maîtrise du scooter par Marvin est donc privilégiée à ce stade

Après l’accident, la police aurait découvert que le scooter avait été signalé comme volé à Lausanne le 23 août

On ne sait pas à ce stade qui a volé le scooter, ni comment Marvin s’est retrouvé au guidon de ce véhicule

NB: Mis en ligne initialement le jeudi 28 août à 19h14, cet article a été complété le 29 août avec le second paragraphe. La titraille a été modifiée