DE
FR

Chaleur persistante
Assoiffé par la sécheresse, le lac de Joux atteint un niveau critique

Le lac de Joux, situé à plus de 1000 mètres d'altitude dans le Jura, atteint un niveau alarmant de 1002,67 m. Les autorités s'inquiètent des impacts sur la nature et les activités locales après trois mois de sécheresse.
Publié: il y a 19 minutes
1/2
Le plus grand plan d'eau du massif jurassien s'assèche sous l'effet de la sécheresse.
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le lac de Joux fait actuellement face à un niveau extrêmement bas. Le plus grand plan d'eau du massif jurassien, également plus grand lac suisse à plus de 1000 mètres d'altitude (1004 m), a été mesuré vendredi matin à 1002,67 mètres, inquiétant les autorités.

«Ce n'est pas un record, mais ce n'est pas joli à voir. Je n'ai pas vu souvent le lac aussi bas que ça», résume auprès de Keystone-ATS le syndic de L'Abbaye Christophe Bifrare. «Notre meilleure jauge, c'est la statue de Pégase au Pont. Si elle a les pieds au sec, c'est que la situation commence à être inquiétante», dit-il.

Les données hydrologiques de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) indiquent une valeur mesurée de 1002,67 mètres au-dessus du niveau de la mer vendredi à 08h00. Selon ces mêmes statistiques, le lac de Joux a atteint son niveau minimal enregistré, depuis le début des mesures systématiques en 1982, en 2011, avec une cote moyenne sur une année de 1002,91 mètres. A l'inverse, la cote moyenne maximale sur une année a été atteinte en 2012, avec 1004,37 mètres.

Le «Caprice II» ne circule plus

Le niveau le plus bas sur une journée a été mesuré le 27 février 1987 avec 1001,78 mètres et le plus haut le 24 janvier 1990 avec 1005,28 mètres. Toujours selon les chiffres de l'OFEV, le niveau habituel se situe autour de 1004 mètres en moyenne.

«Il ne faudrait pas que le niveau baisse encore plus, cela serait catastrophique pour la nature, la faune, les rivières alentour et la nappe phréatique», s'inquiète Christophe Bifrare. Il souligne que le lac s'évapore de 1,5 centimètre par jour en moyenne s'il ne pleut plus. Or il y a eu trois mois de sécheresse hormis une séquence de pluie en août. «C'est plutôt rare à la Vallée de Joux», relève-t-il. Selon lui, il faut 140 litres d'eau de pluie par m2 en moyenne par mois pour garder un niveau stable.

Christophe Bifrare indique par ailleurs que vu le niveau actuel du lac, le bateau historique «Caprice II» (40 places) a cessé de faire ses réguliers tours du lac touristiques depuis une semaine. Il ajoute par ailleurs que la société Romande Energie a, elle, cessé d'utiliser son eau depuis «quelques semaines déjà».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
GettyImages-2270136026.jpg
Présenté par
104f7f22-fefc-478b-8b20-d9f5be393985.png
Pas envie de patienter dans la salle d'attente?
Comment se déroule une consultation chez un médecin en ligne
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Articles les plus lus
    Articles les plus lus