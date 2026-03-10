Ressortez les manteaux… On va perdre dix degrés dès samedi!

Après plusieurs semaines très douces, une chute des températures est prévue pour ce weekend. La limite de la neige pourrait s'abaisser à 1000 mètres, bien que la situation reste très incertaine.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Le printemps nous a offert un véritable teasing, en février, avec des températures d'une douceur record. Mais cet avant-goût ensoleillé est malheureusement voué à s'achever dès le weekend: si vous avez jeté un oeil à votre application météo, vous aurez sans doute remarqué des prévisions soudainement plus froides, avec une transition plutôt brusque en fin de semaine.

On pourrait effectivement perdre une dizaine de degrés entre vendredi et samedi, avec des températures maximales oscillant entre 7 et 8 degrés ce weekend, alors que la limite des chutes de neige pourrait s'abaisser à 1000 mètres. Un choc brutal, après les 15-18 degrés auxquels nous a généreusement habitués le début du mois de mars.

Selon Vincent Devantay, météorologue à MeteoNews, la situation reste toutefois incertaine: «Il est un peu tôt pour prédire l'intensité de cette dégradation et du froid, commente-t-il. Mais il faut bien comprendre que c'était surtout la douceur de ces dernières semaines qui était inhabituelle, avec 4 degrés supérieurs à la norme depuis une quinzaine de jours, et très peu de gel, même durant la nuit. On n'est que le 9 mars, après tout: il n'est pas exclu que nous vivions un retour du froid avec, possiblement, des épisodes de neige en avril, comme c'était le cas l'année dernière.»

La nature était pourtant déjà au printemps

Or, encouragée par un hiver doux et une fin d'hiver clémente, la nature a pris les devants: bourgeons et fleurs commencent à éclore, alors que l'hiver calendaire n'est pas officiellement terminé. «Cela devient presque une habitude, chaque année, observe Vincent Devantay. La végétation se réveille de plus en plus rapidement, en raison du changement climatique. Actuellement, elle a deux bonnes semaines d’avance et même les abricotiers commencent déjà à fleurir».

Mais pas de panique: aucune forte gelée, ni températures négatives ne sont annoncées pour le moment, signifiant que la végétation n'a pas trop de soucis à se faire. «Mais cet épisode ne sera peut-être pas le seul», prévient notre expert. Il suffit en effet que les courants basculent au Nord pour que des masses d'air occasionnent une chute de températures, comme cela s'est produit ces dernières années.

A quoi faut-il s'attendre cette semaine?

Bien que la situation reste incertaine, on peut s'attendre à un temps plus nuageux mardi et mercredi, esquissant un changement progressif par rapport à la douceur de ce lundi 9 mars. «Le temps devrait néanmoins rester sec dans l'ensemble, hormis quelques averses le long du Jura, avec des températures toujours au-dessus des normales de saison», indique le météorologue. Une perturbation pourrait intervenir dans la nuit de mercredi à jeudi, mais elle devrait passer largement inaperçue.

Jeudi et vendredi devraient rester largement ensoleillés, secs et doux. Le basculement vers un temps moins printanier pourrait être plus marqué dès samedi, annonçant des conditions plus variables pour la semaine prochaine, avec des températures plus froides: «Mais il ne s'agira pas d'une anomalie thermique, conclut Vincent Devantay. Au contraire, on revient juste aux normes de saison.»