La Suisse a étouffé sous une nuit tropicale record
La Suisse a subi une nouvelle nuit tropicale de vendredi à samedi. La station de St. Chrischona (BS), près de Bâle, a enregistré la température nocturne la plus haute: le mercure n'y est pas descendu en dessous de 28,3 degrés.
A Uetliberg (ZH) et Lugano (TI), le thermomètre a affiché plus de 25 degrés durant toute la nuit, selon les données de MétéoSuisse. L'Office fédéral de météorologie a mesuré une nuit tropicale dans 76 de ses 152 stations. Selon les prévisions de MétéoSuisse, la vague de chaleur devrait atteindre son pic aujourd'hui.
Jusqu’au début du XXIe siècle, il n'y avait pratiquement pas de nuits tropicales en Suisse, selon MétéoSuisse. Elles ne se produisaient que de temps à autre au Tessin. La température augmentant en raison du changement climatique, on observe aujourd’hui presque chaque année des nuits tropicales isolées en plaine dans toute la Suisse.
Source: ATS
La fin du pic caniculaire se précise en France
Trente-sept départements restent samedi en vigilance rouge canicule, malgré une amorce de reflux qui devrait aboutir dimanche soir à la fin des vigilances maximales en France.
Depuis une semaine, la canicule d'une violence inédite qui a vu se succéder les journées et les nuits les plus chaudes jamais enregistrées, a durement touché les organismes des Français et continue de provoquer des conséquences en cascade, entre annulations d'événements culturels et sportifs, mortalité en hausse et hôpitaux au bord de la rupture.
Samedi, 37 départements restent en vigilance rouge, après 13 rétrogradations à 06h00, selon le dernier bulletin de Météo-France. Le chiffre doit encore descendre à 24 dimanche, avec encore l'Ile-de-France et le Grand-Est concernés par le niveau d'alerte maximal.
Météo-France prévoit à ce stade la levée des alertes maximales à 22H00 dimanche, à la faveur d'une entrée «d'air plus frais» par l'ouest et le nord-ouest, portant un risque d'orages parfois violents.
Source: AFP
38,8 degrés à Bâle! Nouveau record de chaleur
Un nouveau record de chaleur a été établi en Suisse! Selon Meteo News, une température de 38,8°C a été mesurée vendredi. Les météorologues affirment qu'il s'agit d'un record absolu pour un mois de juin.
Mais le pire n'est pas encore passé! Les températures pourraient monter jusqu'à 39° dans la cité rhénane samedi.
Le canton du Jura interdit la navigation sur le Doubs
La navigation sur la partie jurassienne du Doubs est interdite depuis plusieurs jours en raison du faible débit de la rivière. Cette mesure prise par les autorités cantonales doit permettre de préserver les conditions de vie de la faune aquatique menacée par les températures élevées de l'eau.
Le débit du Doubs est passé sous la barre des 6 m3 à la seconde à la station fédérale hydrologique d'Ocourt, seuil pour que la navigation soit autorisée. Il était de 4,7 m3/s selon les données publiées vendredi sur le site de l'Office de l'environnement.
Lorsque les conditions le permettent, seuls les kayaks et les canoës sont autorisés sur le Doubs. En revanche, le rafting et le paddle y sont strictement interdits. La navigation est autorisée entre le 1er mars et le 1er octobre de 10h00 à 18h00.
Interruption du travail en extérieur dès 13h à Genève
Genève prend des mesures pour protéger les travailleurs pendant la période de canicule. Toutes les activités à l'extérieur et exposées au soleil doivent être interrompues dès 13h00, sauf celles considérées comme indispensables pour la sécurité publique.
Cette décision, qui entre en vigueur immédiatement, a été annoncée jeudi par l'Office cantonal de l'inspection du travail (OCIRT). Elle est en place jusqu'à dimanche. La mesure pourrait être prolongée en fonction des prévisions météorologiques.
Pour les personnes qui doivent malgré tout travailler dehors, un régime d'alternance doit être mis en place avec un maximum de quinze minutes de travail au soleil suivi d'un temps de récupération de 45 minutes à l'ombre. Parmi les professions concernées figurent les agents de circulation, les agents de surveillance des avions ou encore les gardiens de piscine.
Toute la Suisse romande désormais en fort danger canicule
Toute la Suisse romande est désormais en fort danger de canicule. Météosuisse a relevé de 3 à 4 jeudi le niveau de danger sur son site internet pour les régions de Suisse romande qui était encore en danger marqué (3) mercredi.
En Suisse alémanique, MétéoSuisse n'a quasi pas modifié sa carte des dangers. Le nord du Plateau et le nord des Grisons sont au niveau 4, de même que la plainte du Tessin, tandis que les Préalpes restent au niveau 3. A noter qu'un danger marqué de violents orages est signalé ce jeudi en Valais, en particulier dans le Haut-Valais, ainsi qu'au sud du canton de Berne.
Source: ATS
Interdiction générale d’allumer du feu en plein air en Valais
La sécheresse s’aggrave en Valais. Après un printemps marqué par un déficit de précipitations, une canicule intense durant la deuxième moitié de juin 2026 a porté le danger d’incendie de forêt à des niveaux «fort» à «très fort» dans la majorité des régions du canton du Valais. Malgré des pluies prévues la semaine prochaine, la situation devrait peu changer sans précipitations abondantes et durables.
Face à ce risque élevé, le chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) instaure, dès ce jeudi 25 juin 2026, une interdiction générale d’allumer des feux en plein air sur l’ensemble du territoire cantonal. Les grillades restent autorisées dans les espaces privés urbains, mais sous conditions strictes: utilisation d’un support non-inflammable (béton, pierre) et respect des distances minimales de 10 mètres des végétations inflammables et 100 mètres des forêts.
Les autorités appellent les habitants à respecter ces consignes pour protéger forêts, prairies et habitations des incendies. «Les organes officiels de contrôle dénonceront les contrevenants éventuels», précise le canton du Valais. Toute amélioration de la situation dépendra d’une pluie persistante d’au moins deux à trois jours, avec un cumul supérieur à 30 mm/m².
Important dispositif mobilisé pour un feu de forêt dans le canton de Neuchâtel
Un incendie s’est déclaré mercredi 24 juin 2026, à 14h24, dans la zone escarpée des Roches-de-Moron, mobilisant d’importantes ressources pour contenir les flammes. Alertée rapidement, la Police neuchâteloise a bouclé le secteur, tandis que le Service d’incendie et de secours des Montagnes neuchâteloises (SISMN) a engagé 21 sapeurs-pompiers avec des véhicules spécialisés, appuyés par le Service de défense incendie du Val-de-Ruz (20 sapeurs-pompiers).
Un hélicoptère d’Air-Glaciers a effectué 65 rotations pour larguer 52 m3 d’eau. Grâce à cette intervention coordonnée, le feu, qui a ravagé 3’000 m2 de végétation, a été contenu. Cependant, des travaux de surveillance et d’extinction se poursuivent, et l’accès reste interdit jusqu’à nouvel ordre.
Une enquête pénale a été ouverte pour déterminer les causes de l’incendie. Toute personne disposant d’informations est priée de contacter la police neuchâteloise au 032 889 90 00. En raison des conditions météo, la prudence est de mise: évitez de faire du feu à l’extérieur.
Nouveaux records de température
Le niveau de danger canicule a été relevé de 3 à 4 dans une bonne partie du Tessin mercredi. Différents records de température ont été établis en Suisse, et cela pourrait se poursuivre ces prochains jours.
A Viège (VS), une station a enregistré son record absolu mercredi, à savoir 36,8 degrés. Le dernier record de chaleur était de 36,7 degrés et datait de juillet 1983, a indiqué MétéoSuisse à Keystone-ATS. Nyon (VD) a enregistré un record pour le mois de juin, avec 35,6 degrés.
A 17h00 mercredi, le thermomètre affichait 37 degrés à Sion, à Sierre ou encore à Fully. Les 36 degrés étaient atteints à Martigny, à Lausanne ou encore à Veyrier (GE). Il faisait 35 degrés à Neuchâtel et à Bienne. Le thermomètre affichait 34 degrés à Genève, à Delémont et à Porrentruy (JU) et 33 degrés à Fribourg.
A Berne, la température de l'Aar a également atteint un record, grimpant officiellement à 22,8 degrés. Elle n'avait jamais été aussi élevée durant un mois de juin.
Aucune accalmie n'est prévue avant lundi prochain. D'ici dimanche, des températures comprises entre 34 et 37 degrés sont attendues sur une grande partie du pays. Vendredi et samedi, les records de juin pourraient à nouveau être battus à certains endroits. Il n'est pas exclu que les températures grimpent jusqu'à 38 degrés à certains endroits.
Source: ATS
Le niveau de danger canicule relevé à 4 en plaine au Tessin
Le niveau de danger canicule a été relevé de 3 à 4 dans une bonne partie du Tessin mercredi. Mardi, la zone de fort danger (4) avait déjà progressé sur le plateau suisse alors qu'une bonne partie de la Suisse romande connaissait déjà cette situation.
A 11h00 mercredi, il faisait déjà 31,1 degrés à Wynau (BE), la température la plus élevée enregistrée à cet instant, et 30.0 degrés à Bâle/Binningen. En Suisse romande, Neuchâtel était la plus chaude avec 29,9 degrés, devant Pully (VD), 29,2 degrés et Delémont, 28,7.
Le degré 4 correspond à un «fort danger», selon MétéoSuisse. Concrètement, il s'agit d'une vague de chaleur où les températures dépassent les 27 degrés pendant au moins trois jours consécutifs, sans rafraichissement significatif la nuit. Durant cette période, il existe un risque important de troubles circulatoires et de malaise physique.
Source: ATS
Record de chaleur à Genève avec 36 degrés
La vague de chaleur s'est poursuivie mardi en Suisse. A Genève, le record de température pour un 23 juin a été battu avec 36 degrés. Selon Météosuisse, la série de journées tropicales s'annonce inhabituellement longue.
Les températures record risquent de se succéder de jour en jour: mardi à 16h40, la station de Genève/Cointrin a mesuré 36,0 degrés. C'est le plus haut niveau enregistré pour un 23 juin, le précédent record affichant 35,6 degrés en 2003, a indiqué Météosuisse.
A Payerne, le mercure est aussi monté jusqu'à 36 dans l'après-midi, Sion, Pully, Vevey, étant sous la barre, mais à quelques dixièmes près. Ailleurs en Suisse, le thermomètre a légèrement moins chauffé, affichant toutefois des températures supérieures à 30, comme 33,5 à Zurich/Kloten, 34,4 à Coire ou 33,3 à Lucerne.