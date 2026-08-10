Une nouvelle vague de chaleur a déferlé sur la Suisse, et elle ne devrait pas se retirer de sitôt. Des températures allant jusqu'à 36 degrés sont attendues dans la semaine.

La nouvelle vague de chaleur est là, et elle devrait durer

La nouvelle vague de chaleur est là, et elle devrait durer

Fynn Müller

La vague de chaleur qui frappe la Suisse n’est pas près de s’arrêter. Cette nouvelle semaine a démarré de la même façon que la précédente s'est terminée, avec des températures dépassant les 30 degrés dans tout le pays. Mais cette fois, aucun rafraîchissement n'est attendu durant les jours à venir. «Jusqu’à samedi inclus, le thermomètre affichera chaque jour entre 32 et 35 degrés», explique Michael Eichmann de MeteoNews à Blick ce lundi.

Malgré des températures allant jusqu'à 34 degrés par endroits, la journée de lundi pourrait tout de même être marquée par de fortes pluies. «Dans l’après-midi, des orages et des averses parfois intenses pourront éclater en montagne et, par endroits, sur le Plateau.» Toutes les régions ne seront toutefois pas concernées. «Le phénomène se concentrera principalement le long des reliefs», précise Michael Eichmann.

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Un temps sec dès mardi

De mardi à vendredi, la Suisse connaîtra son épisode le plus chaud de la semaine. «Le soleil dominera et l’air deviendra un peu plus sec», explique Michael Eichmann. Une évolution qui aura des conséquences: «Les nuages convectifs seront de moins en moins nombreux en montagne.» Et donc, les orages aussi.

Les températures resteront quant à elles largement au-dessus des 30 degrés. «Nous sommes en plein dans la nouvelle vague de chaleur», souligne Michael Eichmann. Les maximales pourront atteindre 35 degrés d’ici à la fin de la semaine. «A Bâle ou à Genève, le mercure devrait même grimper jusqu’à 36 degrés.» Un faible vent de sud-ouest à ouest soufflera par ailleurs, avec quelques rafales plus soutenues durant la journée..

Bonne nouvelle en vue de l'éclipse

Maigre consolation toutefois, l'éclipse de soleil devrait être parfaitement visible mercredi. «Il n’y aura pas de nuages gênants dans le ciel», assure Michael Eichmann. «Le vent viendra du nord-est en provenance du continent et non de la mer. L’air sera donc trop sec pour permettre la formation de nuages chargés de pluie.»

Le temps pourrait devenir plus instable durant le week-end. «Samedi, il ne se passera encore pas grand-chose. Il fera toujours chaud. Mais l’activité orageuse augmentera.»

Enfin du frais la semaine prochaine?

Un tournant pourrait être amorcé dimanche. «Plusieurs modèles météorologiques prévoient des averses et des orages sur une grande partie du pays.» Le véritable changement pourrait, lui, se faire sentir dès le début de la semaine suivante. «Il faut s’attendre à un temps largement humide et à une baisse des températures.» Il est toutefois encore trop tôt pour entrer dans les détails.