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Alerte canicule étendue
Les records de chaleur pleuvent en montagne sous un soleil de plomb

La Suisse continue de suffoquer sous une vague de chaleur. De nombreux records de chaleur ont été battus, dont plusieurs en montagne. L'alerte canicule a été étendue.
Publié: 09.08.2026 à 16:18 heures
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Dernière mise à jour: 10.08.2026 à 23:21 heures
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ATS Agence télégraphique suisse

Un nouveau record de chaleur pour un mois d'août a été enregistré dimanche à Meiringen, dans l'Oberland bernois, avec 34,6 degrés. Des températures remarquablement élevées ont aussi été relevées en montagne, alors que MétéoSuisse a étendu ses alertes canicule à une grande partie du pays.

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L'ancien record à Meiringen, à près de 600 m d'altitude, établi en 2003, s'élevait à 34,4 degrés. Dans les jours à venir, plusieurs records de température pourraient également être battus, selon MétéoSuisse. Ceux-ci pourraient également tomber en altitude, à l'image des 17 degrés affichés dimanche au Säntis (2502 m) et des 27 à Davos (1205 m), des records journaliers.

En Suisse romande, 27 degrés ont été relevés à Moléson-Village (1132 m), 22 degrés à La Dôle (1677 m), et 25 degrés à Zermatt (1608 m). Au col du Grand-Saint-Bernard, à 2469 mètres d'altitude, la température atteignait 18 degrés. La limite du zéro degré se situait quant à elle aux alentours de 4200 mètres.

L'alerte canicule étendue

Dimanche, l'alerte canicule de niveau 3 a été étendue à une grande partie du versant nord des Alpes. Elle concerne désormais le nord-ouest de la Suisse, les régions allant du lac Léman au Rhin supérieur, en passant par la Suisse centrale ainsi que la vallée du Rhin.

Des températures maximales comprises entre 31 et 36 degrés sont attendues dans l'ensemble du pays, avec les valeurs les plus élevées durant la seconde moitié de la semaine. En plaine, les minimales devraient varier entre 16 et 21 degrés au nord et entre 19 et 23 degrés au sud des Alpes. Dans les zones urbaines, le refroidissement nocturne sera moins marqué.

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