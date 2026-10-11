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Activité solaire intense
Des aurores boréales ont illuminé le ciel suisse cette nuit

Des aurores boréales, généralement visibles près des pôles, ont surpris le ciel suisse dans la nuit du 10 au 11 octobre. Captées par MétéoSuisse, elles témoignent d’une activité solaire intense.
Publié: il y a 10 minutes
Les aurores étaient faibles, mais identifiables.
Photo: Meteosuisse
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ATS Agence télégraphique suisse

Des aurores boréales ont pu être observées dans la nuit de samedi à dimanche dans le ciel nocturne suisse. Faibles, mais identifiables, elles étaient visibles sur certaines webcams de MétéoSuisse, a indiqué le météorologue Daniel Gerstgrasser sur la plateforme X.

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Les aurores boréales se produisent lorsque des particules chargées provenant du Soleil interagissent avec le champ magnétique terrestre et les gaz de la haute atmosphère, notamment l’oxygène et l’azote, provoquant des émissions lumineuses. Habituellement visibles près des pôles, elles peuvent apparaître à des latitudes plus basses lorsque l’activité solaire est suffisamment intense.

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