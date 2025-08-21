Pour Baume-Schneider, «chaque féminicide est un de trop»

Le nombre de féminicides en Suisse atteint des records cette année, avec 22 cas. Les mesures d'urgence prises en juin ne suffisent pas encore, déplore jeudi Elisabeth Baume-Schneider. Les femmes et les enfants ne sont malheureusement pas en sécurité en cas de crise.
«Les femmes et les enfants doivent demander de l'aide, c'est central», a affirmé la conseillère fédérale à la radio alémanique SRF. Elle s'exprimait au surlendemain de la mort d'une femme de 47 ans et de ses deux filles de 10 ans et 3 ans et demi à Corcelles (NE). Les victimes ont été tuées par leur père et ex-époux.
La solution sera-t-elle régionale?
Le numéro d'urgence 142 pour les victimes de violences domestiques doit entrer en vigueur l'année prochaine. En outre, une campagne débutera en novembre pour informer les personnes concernées des possibilités qui leur sont offertes, a ajouté la Jurassienne.
Les autorités s'étaient inquiétées en juin de la hausse du nombre de femmes et de jeunes filles tuées par des hommes. Elles avaient défini des mesures d'urgence. Celles-ci ne suffisent toutefois pas, a regretté Mme Baume-Schneider.
Confédération, cantons et communes ont alors décidé de chercher des solutions régionales pour combler les lacunes en matière de places dans les refuges et les maisons d'accueil, de mieux former les professionnels pour prévenir les violences lors des phases de séparation et d'instaurer une analyse interinstitutionnelle systématique des cas de féminicides. Une révision de la loi sur l'aide aux victimes doit en outre être présentée à l'automne.
Une loi ne suffit pas à combattre la misère, a poursuivi la ministre. Nous avons besoin d'une bonne collaboration entre toutes les autorités et d'un accès à une aide précoce.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h