Lausanne se prépare à accueillir deux manifestations antagonistes ce jeudi. Une marche silencieuse pro-israélienne et un rassemblement pro-palestinien sont prévus presque en fin d'après-midi au centre-ville. Les risques de tensions alertent les autorités.

Pro-palestiniens et pro-israéliens, opposés dans la rue à Lausanne jeudi

Deux manifestations auront lieu à Lausanne jeudi, l'une pro-israélienne à Saint-Laurent et l'autre pro-palestinienne à la Riponne. Photo: Keystone

Une manifestation pro-israélienne et sa contre-manifestation pro-palestinienne, presque à la même heure et au même endroit. Voilà ce qui attend le centre-ville de Lausanne ce jeudi 18 septembre, relate «24 heures» mardi.

Les premiers à s'être annoncés sont les ceux de la «Silent walk pour Israël contre l’antisémitisme», qui partiront à 18h15 de l'église Saint-Laurent. L'Association Suisse-Israël (ASI) et d'autres représentants des communautés juive et chrétienne participent à cette marche silencieuse et autorisée par la Ville, qui a déjà eu lieu en Suisse alémanique.

Débordements à Lausanne?

Mais le timing ne passe pas auprès des organisations pro-palestiniennes locales, au vu de l'intensification récente des attaques d'Israël à Gaza. Leur réponse? Un rassemblement intitulé «Lausanne antisioniste», pour l'instant non autorisé. Les sympathisants de la cause palestinienne sont invités dès 18h à la Riponne à «faire bloc contre la présence des génocidaires, des sionistes et des fascistes» pour une «confrontation symbolique dans la rue», rapporte le quotidien vaudois.

Les organisateurs de la marche pro-israélienne s'inquiètent d'éventuels débordements, en raisons de «propos menaçants» et de commentaires «racistes et antisémites» sur les réseaux sociaux. La section vaudoise de l'ASI a interpellé le syndic de Lausanne Grégoire Junod, indique «24 heures». Il lui est demandé d'«appeler au calme» et d'assurer le bon déroulement de la Silent walk.