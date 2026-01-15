Un rapport met en cause des manquements sur le chantier de la tour de Malley, à Prilly, en 2024. Les experts évoquent une structure non conforme et des contrôles insuffisants, rendant l’accident inévitable.

Un rapport pointe des manquements graves concernant les échafaudages

Solène Monney Journaliste Blick

L’effondrement d’un échafaudage et d’un monte-charge sur le chantier de la Tour Malley Phare, à Prilly, avait coûté la vie à trois personnes et fait une dizaine de blessés en juillet 2024. Un rapport d’expertise, révélé jeudi 15 janvier par la RTS, met aujourd’hui en cause l’entreprise responsable des échafaudages et pointe des contrôles défaillants, incapables de prévenir les risques.

Le bureau Petignat Cordoba Engineering conclut à de graves manquements. «L'échafaudage qui s'est effondré ne respectait absolument pas les normes en vigueur, ni les règles de l'art, ni encore les prescriptions des fournisseurs», concluent les experts, ciblant directement l’entreprise d’échafaudage.

Effondrement inévitable

Selon le rapport, la cause principale de l’effondrement réside dans un sous-dimensionnement de la structure, incapable de supporter les poids annoncées sur les panneaux d’information. Fragilisée par des défauts de conception, elle était «vulnérable à toute perturbation, même minime». Pour les experts, l’effondrement était inévitable, la question n’étant pas de savoir «si», mais «quand».

Problèmes ignorés

L’expertise pointe aussi de sérieuses lacunes dans les contrôles effectués. Bien que plusieurs contrôles aient eu lieu, ils se seraient concentrés sur des non-conformités mineures, sans évaluer la résistance globales de l’ouvrage. Le risque d’effondrement aurait été tout bonnement ignoré.

Après l’accident, un nouvel échafaudage a été installé sur le chantier. D’après les mêmes experts, il respecte désormais les normes en vigueur.