1/4 L'échafaudage à Prilly s'est effondré le 12 juillet 2024. Photo: keystone-sda.ch

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Après l'effondrement meurtrier de l'échafaudage Malley Phare à Prilly, les travaux extérieurs n'ont toujours pas repris, malgré la remise sur pied de l'installation en janvier. Selon «24 heures» ce mardi 8 avril, ce retard s'explique par des divergences entre experts – leur approbation pour la remise en service étant nécessaire.

Trois experts – l'un de Roth Echafaudages et deux autres mandatés par la Suva et le consortium Perspectives Construction et JPF Construction – sont chargés d'établir un rapport d'expertise sur l'accident mortel qui a coûté la vie à trois ouvriers. Mais la nouvelle structure ne semble pas convaincre toutes les parties, aucun rapport n'a encore été remis au Ministère public, précise le quotidien vaudois.

La Suva, impliquée à plusieurs niveaux, confirme ces désaccords sans donner de détails. Elle précise toutefois qu'une décision doit être prise à l'unanimité entre les trois experts. En attendant, les travaux intérieurs se poursuivent, mais l'accès à l'échafaudage reste interdit.