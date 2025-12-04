DE
Des millions injectés
Christian Constantin veut transformer ce squat tessinois en hôtel de luxe

Christian Constantin projette un complexe hôtelier de luxe, avec vue sur le lac de Lugano. Le promoteur espère revitaliser ce site chargé d'histoire, ancien lieu d'exécutions… et de fête. Avec 100 millions d'investissements, les travaux devraient débuter en 2027.
Léo Michoud et ATS Agence télégraphique suisse

Ce n’est pas avec le foot que Christian Constantin a fait fortune, mais dans l’immobilier. Nouvelle illustration avec le dernier projet en date du président du FC Sion: un hôtel de luxe au Tessin, avec restaurant et spa, mais surtout vue plongeante sur le lac de Lugano.

Au sud du chef-lieu italophone, entre Paradiso et Melide, se trouve Capo San Martino. Fin novembre, le Valaisan a confirmé sa volonté à l’agence Keystone-ATS les informations du quotidien «Corriere del Ticino»: bâtir un complexe hôtelier à 100 lits sur le cap aujourd’hui abandonné de San Martino, qui a appartenu à l’Italie jusqu’en 1863.

Soutenu par la ville de Lugano, le promoteur valaisan devrait y investir plus de 100 millions, relate ce mercredi 3 décembre un reportage de la SRF. Le projet, commandé au bureau d’architectes Mino Caggiula Architects par l’entreprise «Seiler Constantin», entend apporter «un nouveau visage» et «redonner vie à ces lieux chargés d’histoire», indique le journal tessinois.

Voici à quoi pourrait ressembler le complexe hôtelier, qui accueillera restaurant et spa.
Photo: Seiler Constantin

Fêtes mémorables et exécutions

Il fait dire que la villa qui trône actuellement sur le cap a d’abord fait office de restaurant, puis de boîte de nuit. Elle est désormais abandonnée depuis plusieurs années et des squatters y ont organisé plusieurs soirées, sans doute mémorables. Dans le reportage de SRF, on voit «CC» arpenter le bâtiment, qui n’est plus de première jeunesse.

Mais ce n’est pas tout. Selon le Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), le lieu a également été nommé «Forca di San Martino» (en français, la potence de San Martino). Jusqu’en 1804, des exécutions publiques ont rythmé cet endroit, où se dressait une structure permettant de punir les criminels. Fort heureusement, la peine de mort a été abolie au Tessin en 1871.

Un lieu ouvert au public?

Christian Constantin espère pouvoir commencer les travaux début 2027 et inaugurer le nouvel ensemble au printemps 2030. La presqu’île de San Martino devrait devenir un nouveau lieu «pour se promener, s’arrêter et respirer». Certains espaces revitalisés devraient rester publics, espèrent les autorités locales. Une piste cyclable est même envisagée.

Arrivé en hélicoptère sur les lieux pour la SRF, Christian Constantin en a profité pour se rappeler d’une de ses belles années de joueur de foot passée au FC Lugano. Il aurait alors découvert «cet endroit merveilleux» avant de le racheter quelques années plus tard.

