Christian Constantin et le FC Sion affrontent ce mardi soir le FC St-Gall et son capitaine Lukas Görtler. En passe de devenir papa, le milieu de terrain allemand du FCSG pourrait être mené à quitter Tourbillon rapidement. Avec l'aide de... Christian Constantin.

Le capitaine de St-Gall pourrait bien monter dans l'hélicoptère de «CC»

Christian Constantin pourrait bien offrir un tour en hélicoptère à son adversaire du soir Lukas Görtler... Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Il s'agit d'une question de jours, potentiellement d'heures. Et l'heureux évènement pourrait bien arriver ce mardi soir. Lukas Görtler (31 ans) et sa compagne attendent leur premier enfant. Mais le statut de footballeur professionnel ne confère aucun avantage à ce niveau: la compétition prime. Alors, face à Sion, Lukas Görtler sera sur le terrain pour défendre ses couleurs. Mais dans le cas où une bonne nouvelle interviendrait, il prendra les airs pour rejoindre sa compagne à l'hôpital, de l'autre côté de la Suisse, grâce... à un hélicoptère mis gracieusement à disposition par Christian Constantin.

Un président pas rancunier

Un joli geste de la part du président du FC Sion, relaté par la St. Galler Tagblatt. «Si le bébé arrive, Barthélémy organisera notre hélicoptère. Et mon pilote emmènera alors Lukas à l’hôpital en Suisse orientale» a affirmé Christian Constantin.

Dans sa carrière, Lukas Görtler a déjà affronté le FC Sion à 18 reprises et inscrit trois buts contre les Valaisans. Christian Constantin ne semble pas rancunier face à une cause aussi importante. Son geste a le mérite d’être classe.