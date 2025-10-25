Les Valaisans se sont inclinés face au FC Thoune, mais les joueurs et Didier Tholot refusent de tomber dans le catastrophisme. Oui, Sion a perdu. Mais non, Sion n'a pas démérité. Voilà tout de même quatre matches consécutifs sans marquer de but à Tourbillon.

Nias Hefti et Jan Kronig, deux Valaisans très déçus. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Numa Lavanchy, Ali Kabacalman et Didier Tholot: ces trois hommes se sont présentés devant les micros ce samedi à Tourbillon et tous ont tenu le même discours, à quelques nuances près bien sûr: leur FC Sion a montré une bonne attitude face à Thoune malgré la défaite 0-1, manquant simplement de qualité dans le dernier geste. Une analyse positive, disons, et qui montre une belle unité dans le discours, laquelle se voit aussi sur le terrain. «Personne n'a triché», assure Numa Lavanchy. Vrai.

Ce FC Sion n'a en effet rien lâché ce samedi contre Thoune, essayant jusqu'au bout de revenir au score. L'unité du groupe est réelle, sa bonne volonté aussi. Mais il n'est pas non plus faux de faire remarquer que la première heure a été particulièrement décevante, les Valaisans ne parvenant pas à hausser le rythme face à l'équipe de Mauro Lustrinelli et proposant par moments une copie franchement inquiétante. Erreurs techniques, mauvais choix, manque d'idées: non, le FC Sion n'a pas été bon face à son public, en tout cas jusqu'à l'heure de jeu.

Didier Tholot défend ses joueurs

«On a eu 11 corners, on fait 40 centres... On doit être plus justes dans ces moments-là», a relevé Didier Tholot, qui ne voulait pas se montrer trop sévère avec ses joueurs, quitte à aller contre l'avis d'une partie des supporters et des suiveurs du club valaisan ce samedi à Tourbillon. «On ne peut pas leur reprocher de ne pas être allés vers l'avant. Il nous manque ce petit plus qui nous permet de basculer favorablement au score. On prend ce premier but venu d'ailleurs, sur ce coup-franc excentré, qui met Thoune dans une bonne situation. C'est leur jeu de contrer et d'être rapide à la récupération», analyse l'entraîneur du FC Sion.

Les ultras du FC Sion ont rendu un émouvant hommage à l'un des leurs, décédé voilà quelques jours. Photo: keystone-sda.ch

Alors, ne s'agit-il que d'un problème de finition? La vérité est sans doute entre les deux, car si Rilind Nivokazi avait marqué, comme il aurait pu le faire deux fois entre la 68e et la 70e, alors Sion aurait sans doute pris un point, d'accord. Sur la dernière demi-heure, Didier Tholot a raison, les Valaisans ont poussé. Mais encore heureux, quelque part, vu que Thoune ne proposait plus rien et avait reculé pour proposer son but d'avance...

«L'attitude vers l'avant est la bonne»

«Je n'ai jamais dit qu'on avait fait tout juste ou tout réussi. On n'est pas allés au bout de ce qu'on devait faire, sans doute, mais on a vu un FC Sion cohérent. Quand ce n'est pas bien, comme contre Servette, je le dis, mais ce soir on était dedans physiquement. On était là dans l'agressivité et dans le jeu», assure Didier Tholot, lequel défend la prestation de ses joueurs. «L'attitude vers l'avant est la bonne. On a trop d'occasions pour peu de buts. Et à la fin, on ne retient qu'une chose, c'est la victoire», tempère-t-il.

Sion est-il jugé trop sévèrement? L'objectif a été fixé et il s'appelle le top 6, qui est toujours largement atteignable. «On ne va pas tirer d'enseignements après dix matches de championnat. Ce soir, il y a du positif», insiste Numa Lavanchy, qui ne veut pas entendre parler d'un «syndrome Tourbillon», alors que son équipe n'y a plus marqué un but depuis le 3 août (Lugano 4-0).

Quatre matches sans marquer à Tourbillon

S'en sont suivies une défaite face à Bâle (0-1), une autre contre Servette (0-2), un bon match nul contre Lausanne (0-0) et ce revers face à Thoune (0-1). Un parcours un brin étonnant au vu de la saison dernière où le FC Sion était quasiment invincible chez lui. «Ça n'a rien à voir. On fait des bons matches à l'extérieur, on marque des buts, mais on pourrait tout aussi bien le faire ici», coupe le latéral droit vaudois du FC Sion, désireux de ne pas épiloguer sur le sujet.

Déjà Thoune-Sion samedi

Mauro Lustrinelli, assis à côté de Didier Tholot et pas forcément d'accord avec l'analyse du coach valaisan, a lui aimé «l'esprit de sacrifice» de son équipe, qu'il avait déjà mis en avant après la victoire face à Servette samedi dernier (3-1). «Notre mentalité, notre solidarité. Tout cela me plaît. Ce n'est jamais facile de venir à Sion. Le match était ouvert, d'un côté comme de l'autre. Nous, on a raté la possibilité de le tuer», a-t-il rappelé, en faisant référence aux neuf (!) arrêts réussis par Anthony Racioppi.

Car oui, Sion a eu le ballon (60%), mais le nombre de tirs (21-17) et de tirs cadrés (10-4) était lui bien à l'avantage du FC Thoune, toujours leader de Super League ce samedi soir. Hasard du calendrier, les deux équipes se retrouveront samedi déjà à la Stockhorn-Arena pour le premier match du deuxième tour. Avant cela, Sion recevra Saint-Gall mardi à Tourbillon (20h30). Là, même face à une équipe en grande forme, il faudra marquer et être convaincant. Parce que sinon, même les discours positifs ne suffiront pas à cacher la réalité.