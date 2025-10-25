Quelle prestation décevante du FC Sion! Les Valaisans se sont inclinés 0-1 chez eux face au FC Thoune ce samedi. Les Bernois restent leaders de Super League et les hommes de Didier Tholot n'ont pas à se montrer fiers de leur match, bien au contraire.

Rilind Nivokazi, ici retenu par Jan Bamert, ancien défenseur du FC Sion, s'est créé une belle occasion d'égaliser juste après l'heure de jeu, mais sa reprise acrobatique est passée de peu à côté- Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Une pluie continue, le début de l'hiver, une nuit sans étoiles, des spectateurs trempés aux sept premiers rangs et une défaite du FC Sion, sans avoir marqué le moindre but et sans avoir rien mérité de plus. Franchement, il n'y avait pas de quoi rigoler ce samedi soir à Tourbillon et les gens qui se sont déplacés ont dû se dire que Netflix et une pizza aux anchois auraient représenté une meilleure façon d'occuper leur soirée. Seule l'annonce du speaker concernant le nombre de spectateurs (9650) avait de quoi faire rigoler tout le monde (pourquoi ne pas dire 45'000 la prochaine fois pour aller au bout de la blague?).

Thoune reste leader de Super League

Sion s'est donc incliné ce samedi au terme d'un spectacle qui n'a pas volé très haut et le FC Thoune aura réussi «l'exploit» de prendre six points en sept jours face à Servette et au FC Sion sans rien montrer, ou disons pas grand-chose. Les Bernois, toujours leaders de Super League après dix journées, n'ont rien volé, ni samedi dernier à l'ombre du Stockhorn, ni ce samedi au pied de Valère et de Tourbillon, mais, à chaque fois, leur adversaire leur a servi la victoire sur un plateau: le SFC en jouant bien sur deux-tiers du terrain et se montrant misérable dans les deux surfaces de réparation et le FC Sion en ne proposant tout simplement rien de bon durant l'entier du match. Les Valaisans ont sans aucun doute livré leur pire prestation de la saison ce samedi.

Anthony Racioppi a mal lu la trajectoire du coup-franc de Kastriot Imeri

Thoune n'a eu besoin que d'un but pour s'imposer, signé Kastriot Imeri à la 12e. Le Genevois, déjà buteur la semaine dernière contre Servette, a ouvert le score d'un coup-franc excentré qui a surpris Anthony Racioppi, pas irréprochable sur ce coup. Le gardien du FC Sion s'est cependant rattrapé en évitant à son équipe une défaite plus lourde en plusieurs circonstances. L'ancien portier de Hull City a ainsi sauvé son équipe en fin de première période, mais aussi à la 50e lorsqu'il a détourné sur sa barre une frappe très lourde de Michael Heule, qui avait le poids du 2-0.

Sion se montre enfin dangereux

Didier Tholot a procédé à son premier changement à la 57e en faisant entrer Liam Chipperfield pour Josias Lukembila, lequel est bien discret depuis un mois, loin de ses débuts tonitruants sous le maillot valaisan. Il restait donc trente minutes au FC Sion pour espérer sauver un point, mais pour cela fallait-il encore élever drastiquement le niveau, abyssal jusque-là. Donat Rrudhani, lui aussi très peu en vue ce samedi (comme toute l'équipe valaisanne) cédait lui sa place à Théo Berdayes à vingt-cinq minutes de la fin.

Soirée compliquée pour Ilyas Chouaref et le FC Sion. Photo: Christian Pfander/freshfocus

Dans l'enchaînement, ou presque, Sion se créait sa meilleure possibilité du match, avec une jolie action d'Ilyas Chouaref côté droit et un bon centre de Liam Chipperfield, qui trouvait Rilind Nivokazi. L'avant-centre kosovar plaçait une jolie reprise de volée, laquelle passait de très peu à côté du poteau de Niklas Steffen (68e). Quelques secondes plus tard, le même Rilind Nivokazi voyait une frappe repoussée en corner, que bottait Liam Chipperfield sur la tête de Kreshnik Hajrizi. Là aussi, l'égalisation était proche, mais le coup de casque du défenseur central passait de très peu à côté du but thounois. Sion était enfin entré dans le match!

La réception de Saint-Gall dès mardi

Les Valaisans n'ont cependant pas réussi à trouver la faille et sont sortis du terrain la tête basse. Ils pourront se rattraper dès mardi, 20h30, face au FC Saint-Gall. En espérant moins de pluie, plus de buts, et quelques sourires sur les visages.