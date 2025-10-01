Au menu de ce mercredi 1er octobre: Christian Constantin devant la justice, les violences sexistes à l'Université de Genève, les conséquences de la fin de la valeur locative, la colère contre un plan d'austérité et pour finir une manif' à Berne.

Christian Constantin se retrouve sur le banc des accusés dans une affaire de faillite d'une entreprise à Martigny (Illustration). Photo: keystone-sda.ch

Qu'est-ce que nous réserve les news suisses ce mercredi 1er octobre? Pour le savoir, blick avec l'aide de l'ATS, a réalisé un florilège des actus qui vont compter ce mercredi. On embarque!

1 Christian Constantin sur le banc... des accusés

Le président du FC Sion, Christian Constantin, se retrouve sur le banc des accusés dans le cadre de la faillite d'une entreprise de Martigny (VS), active dans les travaux de peinture et qui a laissé un gouffre de près de 6 millions de francs, relatent mercredi «Le Nouvelliste», «24 heures» et la «Tribune de Genève». Il est accusé d'avoir aidé le propriétaire de GPi SA à échapper à ses créanciers, en rachetant sa villa estimée à 1,9 million de francs pour un peu moins d'un million, tout en permettant au vendeur de continuer à vivre chez lui. Christian Constantin est poursuivi pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers. Le procès doit avoir lieu les 4 et 5 février 2026.

2 Les étudiants de l'UNIGE, victimes des violences sexistes

59% des étudiants de l'université de Genève disent avoir subi des violences de genre, indique mercredi dans «Le Courrier» Giorgia Magni, maître-assistante à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, qui a mené une recherche sur le sujet. Elles concernent toutes les facultés, mais se manifestent de manière différente selon le contexte, précise la chercheuse. «Plus de deux tiers des violences citées se sont déroulées dans les bâtiments universitaires, principalement dans les couloirs et le hall, mais également à la bibliothèque, dans des salles de classe vides et à la cafétéria», poursuit-elle, soulignant que les violences les plus rapportées sont les blagues à caractère sexuel (77%), les invitations répétées malgré les refus (59%), les attouchements (58%) et les regards insistants (51%).

3 Fin de la valeur locative: un frein aux rénovations?

La suppression de la valeur locative devrait entraîner des retards dans les rénovations immobilières, avertit mercredi Blick, citant le prestataire de services immobiliers Wüest Partner. Ce dernier s'attend à ce que de nombreux propriétaires immobiliers profitent jusqu'en 2028 des dernières déductions fiscales pour les rénovations, ce qui devrait entraîner une forte augmentation de la demande, en particulier pour les maisons individuelles. Les entreprises spécialisées dans le chauffage et le photovoltaïque sont d'ores et déjà fortement sollicitées, remarque Wüest Partner. Le cabinet table également sur une hausse des prix, notamment du côté des fabricants de pompes à chaleur, d'installations solaires et des constructeurs de cuisines et de salles de bains.

4 Fronde contre le plan d’austérité fribourgeois

Les salariés de la fonction publique et parapublique se mobilise mercredi dans le canton de Fribourg contre le programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE). Cette journée d'action, de débrayage ou de grève est organisée à l'initiative des syndicats et des organisations de défense du personnel. Le PAFE, long de près de 100 mesures, doit déployer ses effets entre 2026 et 2028 et porte sur 405 millions de francs.

5 Manifestations à Berne contre les coupes dans la formation

L'Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES) organise mercredi une manifestation sur la place Fédérale à Berne pour s'opposer aux coupes prévues dans la formation. Une pétition munie de 35'000 paraphes doit être remise à la Chancellerie fédérale. Diverses actions, bénéficiant d'un appui syndical et associant étudiants et chercheurs, sont prévues aussi à Zurich, Bâle, Lucerne, Lausanne, Genève et Neuchâtel.