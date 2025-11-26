Deux patrouilleurs de l'armée sont entrés en collision dans le Léman (illustration).
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse
Deux canots-patrouilleurs 16 de l'armée suisse sont entrés en collision dans la nuit de mardi à mercredi sur le lac Léman lors d'un exercice de la compagnie de canots moteur. Les deux engins ont été endommagés, sans fuite de carburant. L'un des militaires a subi un choc alors qu'un second fait l'objet d'un examen médical, a indiqué l'armée mercredi dans un communiqué. La justice militaire a ouvert une enquête.
L'accident a eu lieu aux alentours de 3h30 lors d'un exercice consacré à l'interception de navires. Les deux embarcations ont été endommagées, précise le communiqué. Plusieurs services de sauvetage civils ont été engagés. Les canots ont depuis regagné un port. Aucune fuite de carburant n'a été constatée, souligne-t-on.
