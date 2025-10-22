Dernière mise à jour: il y a 20 minutes

Le Valais envisage de restreindre les illuminations de Noël pour réduire la pollution lumineuse. Une nouvelle loi propose l'extinction des décorations entre 1h et 6h du matin et suscite déjà de vives critiques.

Le Valais veut imposer un couvre-feu pour les décorations de Noël

Les balcons qui scintillent et les maisons parées de guirlandes feront bientôt leur retour. La période de Noël fait battre le cœur des décorateurs amateurs, comme celui des enfants.

En Valais, ces festivités pourraient toutefois être plus ternes. Avec la révision de sa loi sur la protection de l’environnement, le canton souhaite réduire la pollution lumineuse et la consommation d’énergie. Une véritable controverse, car le texte concerne aussi les illuminations de l’Avent, rapporte le «Walliser Bote».

«Respecter le sommeil»

Selon le projet, les éclairages publics et privés devraient désormais être systématiquement éteints, ou du moins réduits, entre minuit et 6 heures du matin. Les décorations lumineuses ne resteraient autorisées que du premier dimanche de l’Avent au 6 janvier, et uniquement jusqu’à 1 heure du matin.

Pour Yves Degoumois, du Service valaisan de l’environnement, il ne s’agit pas d’une interdiction, mais d’une simple recommandation, «afin de respecter le sommeil de la population ainsi que la nature et le paysage nocturne».

Une loi vivement critiquée

Pour l’heure, la loi n’en est qu’au stade de l’avant-projet, mais elle suscite déjà de nombreuses critiques dans le cadre de la consultation. L’Association des communes valaisannes déplore notamment une mise en œuvre difficile. Les communes, estime-t-elle, auraient bien du mal à contrôler les éclairages privés dans les jardins et à en vérifier les horaires.

L’Union démocratique du centre (UDC) du Bas-Valais réagit avec virulence, qualifiant de «choquante» l’«interdiction des illuminations de Noël» proposée par le canton. Le parti redoute une «explosion de la bureaucratie» ainsi que des conflits de voisinage.

Le Centre du Haut-Valais reste plus laconique, notant simplement un «doute sur la mise en pratique». Seul le parti socialiste (PS) du Haut-Valais se réjouit de la proposition et demande même des règles plus strictes: selon lui, les lumières devraient être tamisées ou éteintes dès 22 heures.

Une décision soutenue par le TF

Les illuminations de Noël ont déjà suscité des polémiques ailleurs en Suisse. En Argovie notamment, le Tribunal fédéral s’était penché sur la question en 2013. Il avait alors confirmé une décision du département cantonal des travaux publics imposant l’extinction des décorations lumineuses à partir de 22 heures. L’usage restait permis jusqu’à 1 heure du matin entre le premier dimanche de l’Avent et le 6 janvier.

D’autres cantons s’appuient depuis sur cette jurisprudence. Elle figure par exemple dans une fiche d’information du canton de Schwytz. Mais il ne s’agit pas d’une règle générale: aucune application légale automatique ne s’impose. Les autorités ne peuvent ordonner de restrictions que sur plainte, au cas par cas.

Les communes conservent aussi une certaine marge de manœuvre. A Bischofszell (TG), il est stipulé depuis l’an dernier que les illuminations privées – maisons, balcons ou jardins – doivent être éteintes à 23 heures, puis maintenues dans l’obscurité jusqu’à 6 heures.