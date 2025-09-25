Publié: il y a 15 minutes

Le Valais reçoit l'autorisation de l'OFEV pour réguler cinq meutes de loups. Les meutes du Simplon et du Chablais pourront être entièrement supprimées, tandis que trois autres subiront une régulation partielle.

Le Valais est autorisé à tuer les meutes du Simplon et du Chablais

Les meutes du Chablais et du Simplon sont autorisées à être supprimer en Valais. Photo: Getty Images/Imagebroker RF

ATS Agence télégraphique suisse

Le canton du Valais a obtenu l'autorisation de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) de prélever des loups au sein de cinq meutes, parmi les neuf que compte le territoire. Celles du Simplon et du Chablais pourront être supprimées entièrement.

Les autorités valaisannes pourront aussi procéder à une «régulation de base» en prélevant deux tiers des jeunes nés en 2025 au sein des meutes de Réchy-Anniviers, de Posettes-Trient et de Nendaz-Isérables.

Troisième régulation préventive

L'OFEV répond ainsi à des demandes déposées en ce sens le 28 août 2025 par l'Etat du Valais. «L'objectif est de minimiser efficacement les conflits dans les zones problématiques où les loups présentent, ou ont présenté, des problèmes de prédation sur des animaux de rente», avaient alors indiqué les autorités valaisannes.

Le 8 septembre, le canton a aussi demandé l'autorisation de prélever toute la meute de Salatin. Celle-ci est en cours de traitement, a indiqué l'OFEV jeudi.

Les cantons peuvent intervenir à titre préventif dans la population de loups entre le 1er septembre 2025 et le 31 janvier 2026, dès réception de l'autorisation de l'OFEV. Parmi les cantons romands, Vaud et Neuchâtel sont aussi concernés par les tirs préventifs.