Des éleveurs vaudois se mobilisent contre les attaques de loups. Dimanche, deux rassemblements aux cols du Marchairuz et du Mollendruz ont attiré plus de 150 personnes, visant à informer le public et rendre hommage aux animaux perdus.

Mobilisation pacifique pour alerter sur les conséquences des attaques du loup

Mobilisation pacifique pour alerter sur les conséquences des attaques du loup

Les manifestations se voulaient «pacifiques et informatives envers les passants». Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Deux associations d'éleveurs vaudois ont lancé un appel à se mobiliser dimanche pour sensibiliser le public aux conséquences des attaques du loup sur leurs bêtes. Deux rassemblements simultanés se sont tenus aux cols du Marchairuz et du Mollendruz (VD). Plus de 150 personnes étaient présentes.

Photographies d'animaux décapités, slogans du type «Vous le rêvez, nous le vivons» et flyers en mains, l'Association Romande pour la Régulation des Grands Prédateurs et l'Association pour la protection des animaux domestiques, plus récente, ont appelé à un rassemblement massif dès 09h dimanche.

Informer pacifiquement

Près de 100 personnes étaient présentes dans la matinée au Mollendruz, et 70 au Marchairuz, a indiqué à Keystone-ATS la police cantonale vaudoise. Les manifestants étaient appelés à venir «en grand nombre» et vêtus d'un gilet jaune. Plusieurs tracteurs ont aussi fait le déplacement.

La manifestation se voulait «pacifique et informative envers les passants», pouvait-on lire sur les supports de communication diffusés notamment sur les réseaux sociaux. Il s'agissait aussi de faire «une sorte d'hommage à nos animaux perdus», poursuivent les organisateurs.