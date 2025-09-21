DE
FR

Plus de 150 personnes
Mobilisation pacifique pour alerter sur les conséquences des attaques du loup

Des éleveurs vaudois se mobilisent contre les attaques de loups. Dimanche, deux rassemblements aux cols du Marchairuz et du Mollendruz ont attiré plus de 150 personnes, visant à informer le public et rendre hommage aux animaux perdus.
Publié: 14:40 heures
Partager
Écouter
Les manifestations se voulaient «pacifiques et informatives envers les passants».
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Deux associations d'éleveurs vaudois ont lancé un appel à se mobiliser dimanche pour sensibiliser le public aux conséquences des attaques du loup sur leurs bêtes. Deux rassemblements simultanés se sont tenus aux cols du Marchairuz et du Mollendruz (VD). Plus de 150 personnes étaient présentes.

A lire aussi
«Le loup est là et il faudra faire avec lui»
Un expert critique Rösti
«Le loup est là et il faudra faire avec lui»
Neuchâtel a reçu l'autorisation de tirer quatre loups à La Brévine
Canis lupus à nouveau menacé
Neuchâtel pourra tirer quatre loups à La Brévine

Photographies d'animaux décapités, slogans du type «Vous le rêvez, nous le vivons» et flyers en mains, l'Association Romande pour la Régulation des Grands Prédateurs et l'Association pour la protection des animaux domestiques, plus récente, ont appelé à un rassemblement massif dès 09h dimanche.

Informer pacifiquement

Près de 100 personnes étaient présentes dans la matinée au Mollendruz, et 70 au Marchairuz, a indiqué à Keystone-ATS la police cantonale vaudoise. Les manifestants étaient appelés à venir «en grand nombre» et vêtus d'un gilet jaune. Plusieurs tracteurs ont aussi fait le déplacement.

La manifestation se voulait «pacifique et informative envers les passants», pouvait-on lire sur les supports de communication diffusés notamment sur les réseaux sociaux. Il s'agissait aussi de faire «une sorte d'hommage à nos animaux perdus», poursuivent les organisateurs.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Avec vidéo
Présenté par
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus