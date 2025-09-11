DE
Canis lupus à nouveau dans le viseur
Neuchâtel a reçu l'autorisation de tirer quatre loups à La Brévine

Le canton de Neuchâtel a obtenu l'autorisation de tirer quatre loups de la meute de la vallée de la Brévine. Cette décision fait suite à sept attaques ayant tué ou blessé douze bovins depuis début août. L’objectif est de prévenir de nouveaux dommages au bétail.
Publié: il y a 31 minutes
L'avenir de la meute de loups de la Brévine est désormais menacée par cette autorisation de tir. (Image d'archive)
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse

Le canton de Neuchâtel a reçu l'autorisation fédérale pour tirer quatre loups de la meute de la vallée de la Brévine. Cette mesure fait suite aux importants dommages causés aux animaux d’élevage ces dernières semaines sur ce territoire.

«Après avoir reçu l’accord de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’Etat de Neuchâtel autorise la régulation partielle de la meute de la vallée de la Brévine», a-t-il indiqué jeudi dans un communiqué. Le canton veut «prévenir les dégâts causés aux animaux d'élevage».

Depuis le 6 août jusqu’à ce jour, sept bovins ont été tués et cinq blessés sur le territoire de la meute lors de sept attaques distinctes. Les individus tués ou blessés par les loups sont onze génisses et un veau âgé de trois jours.

