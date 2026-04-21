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Le Valais a la cote
Les cabanes du Club alpin suisse connaissent un boom inédit

Les refuges du Club alpin suisse ont enregistré un record de 409'000 nuitées en 2025, malgré la fermeture de sept sites. Le Valais se distingue avec 119'721 nuitées, confirmant l'engouement des alpinistes.
Publié: 12:06 heures
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Dernière mise à jour: 12:08 heures
La cabane la plus fréquentée a de nouveau été celle de Lämmeren, en Valais, avec 10'053 nuitées.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Les refuges du Club alpin suisse (CAS) connaissent un succès croissant. Avec 409'000 nuitées l'année dernière, le taux d'occupation a augmenté de 12,7% par rapport à 2024. La saison hivernale a particulièrement contribué à ce résultat.L'année 2025 entre ainsi dans l'histoire du CAS comme la plus fructueuse pour ses refuges, indique mardi un communiqué. Sur les 409'000 nuitées enregistrées, 319'000 ont été réalisées en été et 90'000 en hiver.

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Le fait que ce résultat ait été atteint malgré la fermeture de sept refuges souligne la popularité toujours aussi forte des refuges auprès des alpinistes, selon le CAS. La saison hivernale a connu une forte progression, avec une hausse de 25,7%.

180'000 membres et dispose de 151 refuges

En 2025, la plupart des nuitées ont été enregistrées en Valais, avec 119'721. Suivent les Grisons avec 84'382 nuitées et les Alpes bernoises avec 74'775 nuitées. La croissance est particulièrement forte au Tessin et dans le canton de Glaris. La cabane la plus fréquentée a de nouveau été celle de Lämmeren, en Valais, avec 10'053 nuitées. Cette évolution réjouissante ne doit pas faire oublier que les cabanes sont confrontées à des défis majeurs, rappelle le CAS.

La fonte du pergélisol, les conditions météorologiques extrêmes et un approvisionnement en eau de plus en plus difficile ont rendu nécessaires des adaptations dans la construction des refuges. Le Comité central du CAS prévoit des dépenses annuelles de 20 à 25 millions de francs d’ici 2040 pour des projets de construction. Un tiers des dépenses va à des adaptations liées au changement climatique.

Selon ses propres informations, le Club alpin suisse compte 180'000 membres et dispose de 151 refuges.

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