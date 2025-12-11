DE
Nouvelle dynamique
Le PLR neuchâtelois a élu un nouveau président

Gregory Huguelet-Meystre a été élu à l'unanimité comme nouveau président du PLR neuchâtelois. Il succédera à Francis Krähenbühl dès le début de l'année, apportant une nouvelle dynamique au parti.
Publié: il y a 23 minutes
Le PLR neuchâtelois a élu un nouveau président: Gregory Huguelet-Meystre.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Gregory Huguelet-Meystre sera le nouveau président du PLR neuchâtelois dès le début d'année. Le député suppléant, établi à Bevaix, a été élu mercredi soir à l'unanimité par l'assemblée générale du parti pour remplacer Francis Krähenbühl.

«Après deux ans à la tête du PLRN, Francis Krähenbühl avait annoncé vouloir remettre son mandat à la fin de l’année», a indiqué jeudi le parti. Gregory Huguelet-Meystre, âgé de 39 ans, est directeur de site au sein de la holding industrielle neuchâteloise Hifi Group.

Alliance de droite?

«Je travaille à temps partiel pour être auprès de mes deux garçons de six et huit ans et je tiens à préserver cet équilibre. Je ne veux pas devenir un président indispensable et omniprésent. Nous avons donc réorganisé certaines tâches au sein du comité», a déclaré dans une interview à «Arcinfo» Gregory Huguelet-Meystre.

Par rapport aux futures échéances électorales, le nouveau président estime qu'il est «trop tôt pour dire s'il faut reconduire l'alliance de la droite (ndlr: entre le PLR, Le Centre et l'UDC) mais je ne vois à ce jour aucun élément qui exigerait de la casser ou de ne pas la reconduire». Pour les fédérales de 2027, le président ne veut plus de listes déséquilibrées où un candidat est porté et l'autre sert d'alibi.

