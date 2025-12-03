DE
Le Conseil fédéral doit s'expliquer
Une raclette végane et l'élue Marianne Maret de ses gonds

Agroscope a développé une alternative végétale à la raclette à partir de graines de tournesol. Pour la conseillère aux Etats Marianne Maret, il est absolument hors de question que la Confédération finance de tels projets.
Publié: 11:07 heures
Dernière mise à jour: 11:11 heures
Agroscope veut lancer une alternative végétale à la raclette dans le commerce de détail.
Photo: Agroscope
Gabriel Knupfer

Le Valais fulmine. En cause: une raclette végane. L'affaire a pris une telle ampleur que la conseillère aux Etats valaisanne Marianne Maret a déposé une interpellation auprès du Conseil fédéral à ce sujet, indique le quotidien valaisan «Le Nouvelliste». 

L'élue du Centre leur demande d'expliquer «quel rôle la Confédération doit jouer dans le financement de produits qui pourraient être en concurrence directe avec des produits issus de l'agriculture suisse». Pour rappel, Agroscope constitue le centre de compétence de la Confédération en matière de recherche agricole.

Concurrence pour les agriculteurs

Jusqu'à présent, elle dit avoir respecté Agroscope pour le rôle qu'il a joué dans l'agriculture. Mais maintenant, c'est la déception: «Ce produit ne soutient pas du tout l'agriculture suisse», déplore l'élue. 

Agroscope avait présenté en novembre «l'alternative à la raclette à base de matières premières suisses». Le produit est fabriqué à partir de graines de tournesol locales. «L'objectif était de créer une raclette végétale savoureuse, sans vouloir imiter l'arôme du produit animal», soutenait alors l'institution. 

Marianne Maret critique aussi la version francophone du communiqué de presse. Celui-ci évoquait une «raclette végétale». Pour la politicienne, c'est «trompeur». Après plusieurs critiques, le texte a fini par être modifié en «alternative végétale à la raclette», comme dans la version allemande.

Marianne Maret n'en démord pas: avec de tels projets, Agroscope perdrait de vue l'essence de sa mission. La réponse du Conseil fédéral devrait arriver en mars.

