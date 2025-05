La guerre de la raclette prendra fin dimanche en Valais

Dimanche à Saint-Gingolph (VS), une raclette de l'amitié franco-suisse réunira 600 convives. L'événement, né d'une rivalité amicale sur le record de la plus grande raclette, vise à promouvoir le partage et la convivialité entre les deux pays.

Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La bataille pour la plus grande raclette du monde va se transformer dimanche à Saint-Gingolph (VS) en une raclette de l'amitié servie à la frontière. La signature d'un traité de paix symbolique est même prévue entre la France et la Suisse. En mars 2024, la première édition de la plus grande raclonette avait attiré 2236 participants à Saint-Etienne (France). Une marque record portée à 2522 convives le 22 mars dernier, toujours dans la capitale du Forez. Quinze jours plus tard, le Valais redevenait détenteur du record du monde, à l'occasion d'une manifestation qui avait regroupé 4893 convives et racleurs à Martigny.

Depuis lors, les piques franco-suisses n'ont pas manqué sur les réseaux sociaux. Cela a donné l'idée à une entreprise événementielle française - déjà active lors des événements de Saint-Etienne - de mettre sur pied une manifestation qui se veut une sortie de paix des braves, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Partage, amitié et convivialité

L'idée de créer une raclette de l'amitié franco-suisse a ainsi progressivement fait son bonhomme de chemin, trouvant un écho favorable du côté helvétique de la frontière, auprès de l'ambassadeur valaisan de la raclette Eddy Baillifard. «Raclette ou raclonette, le but demeure le même», rappelle le «pape de la raclette». «Il s'agit de semer le partage, l'amitié et la convivialité.» En matière d'humour, les organisateurs ont trouvé l'alter ego à la bonhommie du célèbre Bagnard avec la présence de l'humoriste français, Chicandier.

Raclette valaisanne AOP

Le lieu choisit, Saint-Gingolph, a tout du symbole. Les gens du lieu ont l'habitude de dire qu'ils habitent dans un seul village qui se décline sur deux pays. Dimanche dès 11h00, près de 600 convives, dont deux tiers de ressortissants français pourront ainsi déguster des mets de charcuterie savoyards et une bonne raclette valaisanne AOP servie ou non dans des poêlons.

Des fromages chablaisiens (Dents du Midi), du Valais central et du Haut-Valais ont été sélectionnés pour cette occasion. La manifestation se déroulera en plein air, avec comme épicentre le vieux pont de pierre du Moulin, qui surplombe la douane.

Afin de marquer symboliquement l'événement, un acte d'amitié franco-suisse sera signé dans l'après-midi entre les deux parties. Les amoureux de la «gommeuse» issus des deux pays s'uniront ainsi pour déclarer que, peu importe comment on la mange, la raclette reste un plat qui réchauffe les coeurs.