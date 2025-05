La «guerre» de la raclette entre la France et la Suisse touche à sa fin. Les organisateurs des récents records du monde se réuniront le 1er juin à Saint-Gingolph (VS) pour signer un traité de paix, célébrant la convivialité au-delà des frontières.

Après les records de raclette, France et Suisse enterrent la hache de guerre à la frontière

Après les records de raclette, France et Suisse enterrent la hache de guerre à la frontière

Un mois après le record du monde de la raclette en Valais, raclonettes françaises et demi-meules suisses vont faire la paix. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Dans la «guerre» de la raclette, Français et Suisses veulent faire la paix à frontière. Les organisateurs des deux précédents records du monde de consommation du formage d'origine suisse se retrouveront le 1er juin à Saint-Gingolph (VS), pile à la lisière entre le Valais et la Savoie.

L'événement réunira le «pape de la raclette» Eddy Baillifard et l'humoriste français Chicandier. En avril dernier, l'Helvète avait répondu à l'affront du Gaulois en pulvérisant son record du monde de la raclette. Au total, 4893 amateurs de demi-meules raclées s'étaient réunis dans une halle de Martigny, contre 2522 adeptes de la raclonette, à Saint-Etienne en mars.

Peu importe comment on mange la raclette?

La guéguerre est bon-enfant. Les organisateurs se réuniront donc début juin pour «réconcilier deux visions d’un même plat… et prouver que ce qui compte vraiment, c’est la convivialité».

Il est prévu de signer le «tout premier traité de paix de la raclette». Après le succès des deux records successifs, l'évènement affiche presque complet, informent les organisateurs franco-suisses.