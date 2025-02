Le Valais veut reprendre son trône! Après un record contesté en France, Martigny accueillera la plus grande raclette du monde. Objectif: plus de 3000 convives, du fromage AOP, de «vrais» four et un huissier pour valider l'exploit. Les billets seront en vente dès mardi.

1/2 Toute la Suisse est appelée à communier au Raclette AOP lors de la plus grande raclette du monde, le 5 avril prochain. Photo: Keystone

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

«Je peux vous rappeler? J'ai une raclette pour 150 personnes là...» Le ton est donné par Eddy Baillifard, ambassadeur du Raclette Valais AOP. On ne sait pas s'il s'agit pour lui d'un midi normal, ou d'un entraînement pour «The plus grande raclette of the world».

L'événement, présenté en exclusivité par Blick, remet les pendules à l’heure… et la demi-meule sur le four. Un peu de contexte: en mars 2024, les Français remportaient le record de la plus grande raclette du monde, avec 2236 mangeurs réunis à Saint-Etienne (F). Mais il y avait un vers dans le fromage, puisque nos voisins se sont servis de... raclonettes.

Roland Collombin et Christian Constantin au raclage

Malaise en Valais, où utiliser cet appareil revient à faire manger des carbonaras à la crème et au poulet à un Italien. Le canton s'est retroussé les manches et a décidé, le 5 avril prochain, de pulvériser le record existant.

Au minimum 3000 mangeurs sont attendus au CERM à Martigny par les organisateurs de la Foire du Valais (myexpo). Ils se sont entourés de tout le gratin: le boss du fromage Eddy Baillifard, Roland Collombin, médaillé olympique en descente en 1972, et Christian Constantin, président du FC Sion. Les trois seront préposés au raclage.

La plateforme QoQa se charge de la vente des billets. Il faudra débourser entre 25 et 35 francs pour cet événement historique, sous forme de raclette à volonté.

Fierté nationale

«On le fait juste pour battre le record, assure Pascal Meyer, patron de QoQa. Nom de bleu, il y a une fierté nationale! On doit tous s'y mettre, en Romandie et en Suisse alémanique», tonne le Jurassien, déterminé.

La plateforme, dont la communauté rassemble plus d'un million de «loutres», mettra en vente les sésames mardi 11 février à 10h44 précises. «Il y a un cadeau pour les 3000 premiers inscrits, mais ce sera raclette à volonté et produits du terroir pour tout le monde, précise-t-il. Rappelons que le CERM a accueilli plus de 9000 personnes pour la fameuse choucroute de Christian Constantin.»

Record validé par un huissier

Derrière la joyeuse perspective de réunir des milliers d'amateurs autour de pots de cornichons et de religieuse dorée, les organisateurs ne perdent pas le Nord. Soit, battre les «raclonneurs» de Saint-Etienne, évidemment.

«En plus de compter les billets vendus, les entrées au tourniquet et d'avoir numéroté les plans de tables, un huissier sera présent», déclare solennellement Samuel Bonvin, directeur général de myexpo. L'organisation de cette plus grande raclette du monde a commencé pour lui en octobre dernier.

Appel aux racleurs

Tout est plus au moins sur les rails, à une exception: les racleurs. «Eddy Baillifard sera là pour surveiller l'art du raclage, parce que la raclette, c'est aussi ça, souligne l'organisateur. On ne peut pas prendre des trop débutants...»

Les clubs sportifs et les associations de la région ont déjà répondu présents. Mais un appel pourrait être lancé pour arriver au compte de 200 racleurs. Il est d'ailleurs possible de manifester son intérêt et son talent en contactant «The plus grande raclette of the world».

La quantité est française, la qualité est suisse

Samuel Bonvin se réjouit-il de mettre la pâtée aux Français? Non, assure-t-il, beau joueur. «Les organisateurs du record à Saint-Etienne sont invités. La France a de magnifiques produits, mais la raclette, il faut nous la laisser. On va mettre en valeur la vraie tradition.»

Voilà ce que pensent les Valaisans des raclonettes.

Tout cela sous l'œil du grand sage, l'ambassadeur du Raclette Valais AOP. Qui lance un petit tacle aux tenants du titre. «Les Français font des records de quantité, nous faisons des records qualité, glisse Eddy Baillifard. La raclette, c'est une certaine classe, des codes qu'il faut respecter. On va faire briller les beaux produits de notre terroir».

Prière pour les fours

L'expert en raclette a une confiance aveugle en Valdor, le fromage choisi pour l'exploit. «J'en racle tous les jours, confie-t-il. Il va très bien.» Et le jour du record, pas question de jouer l'inspecteur des travaux finis. «Je vais surveiller les racleurs, il ne faut pas d'incompétents derrière les fours! rigole Eddy Baillifard. Mais je vais aussi mettre la main à la pâte.»

Il se déplacera avec son four fétiche, spécialement conçu pour lui. Un talisman pour une victoire assurée? L'ambassadeur du Raclette AOP l'espère. Il a tout de même deux vœux: que les tous les fours tiennent le coup le jour J, «et que les fusibles ne pètent pas toutes les deux secondes!»