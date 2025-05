Faire le plein ou recharger la batterie

Selon les préjugés courants, l’électromobilité est coûteuse et compliquée. Cependant, ces idées sont désormais très faciles à réfuter et à transformer en avantages (économiques).

Recharger une voiture électrique est un jeu d'enfant - et en plus c'est moins cher que faire le plein. Photo: AMAG Leasing

Article rémunéré, présenté par AMAG Leasing

L’électromobilité prend de l’ampleur en Suisse, lentement mais sûrement. Actuellement, une nouvelle voiture immatriculée sur cinq est équipée d’un moteur électrique et la gamme de modèles de voitures rechargeables ne cesse de s’élargir. Qui plus est, l’autonomie des véhicules augmente tandis que les prix baissent.

«Dans ce contexte, il est particulièrement intéressant de passer à la voiture électrique, et ce à bien des égards», déclare Olivier Wittman, Managing Director d’AMAG Import AG. «La voiture électrique représente une solution de mobilité durable, efficace, simple et économique.»

L’aperçu suivant montre les avantages d’un passage à l’électrique et les préjugés qui peuvent désormais être réfutés.

Plus de modèles, des prix plus bas

Que vous soyez un couple qui vit en ville, une famille qui a besoin de beaucoup de place ou une personne célibataire qui aime les véhicules sportifs, il y a désormais des voitures électriques pour tous les besoins. Et contrairement à il y a quelques années, les voitures rechargeables sont également devenues nettement moins chères grâce à des volumes de production plus importants et à la baisse des prix des batteries lithium-ion. «Aujourd’hui, les voitures électriques ne coûtent pas beaucoup plus cher que leurs homologues avec moteur à combustion», explique M. Wittmann. Ainsi, on peut acheter une nouvelle Volkswagen ID.3 pour un peu moins de 30'000 francs, ce qui correspond à peu près au prix de son équivalent à combustion, la VW Golf. Le SUV électrique Škoda Elroq est même déjà moins cher que son homologue essence, le Škoda Karoq.

1/6 Pour les célibataires et les couples urbains : Volkswagen ID.3.

Des coûts globaux généralement inférieurs pour les voitures électriques

Le TCO (Total Cost of Ownership) joue également un rôle important dans la comparaison des coûts entre moteurs avec moteur à combustion et électriques. Il s’agit des coûts d’utilisation à long terme. Un calcul du TCS montre que les voitures électriques obtiennent généralement de meilleurs résultats dans ce domaine que les modèles avec moteur à combustion comparables. Cela est également dû au fait que l’entretien des voitures électriques est moins onéreux. En effet, contrairement aux moteurs à combustion avec des bougies d’allumage, un pot d’échappement, une boîte de vitesses, un embrayage et un filtre à huile, elles contiennent moins de composants nécessitant un entretien.

Une batterie et une autonomie fiables

Certains automobilistes émettent des réserves au sujet des batteries des voitures électriques. Ils pensent qu’elles s’usent fortement en quelques années, comme les batteries des téléphones portables. Mais ce n’est pas le cas. Les batteries sont extrêmement durables, comme le montre également un test de l’ADAC réalisé sur l’ID.3. Après près de deux ans et demi et 100 000 kilomètres, la batterie affichait une capacité de 93% et était donc en bon état.

Aujourd’hui, l’autonomie des voitures électriques a également augmenté: selon le modèle, elle est de 700 kilomètres (d’après le WLTP) ou plus, ce qui est amplement suffisant pour résister au quotidien automobile suisse et sa distance moyenne de 30 kilomètres par jour (2021, Office fédéral de la statistique). Avec de telles autonomies, les longs trajets non-stop pour partir en week-end ou en vacances ne posent aucun problème.

Un réseau dense de 16'000 bornes de recharge

S’il faut recharger la batterie lors d’un long trajet, les bornes de recharge publiques posent de moins en moins de difficultés au fil du temps. Le processus est un jeu d’enfant, notamment avec une application mobile, et est actuellement possible dans plus de 16 000 stations dans toute la Suisse. Dans le cadre de l’extension du réseau en Suisse, l’accent est particulièrement mis sur les stations de recharge rapide. Selon l’Office fédéral des routes (OFROU), plus de la moitié des aires de repos devraient être équipées d’une borne de recharge rapide d’ici fin 2025. Grâce aux améliorations constantes de la technologie, la durée de la recharge diminue également. Ainsi, l’Audi Q6 e-tron peut regagner 255 kilomètres d’autonomie en seulement 10 minutes de recharge.

Recharger coûte moins cher que faire le plein

Aujourd’hui déjà, ceux qui roulent à l’électricité peuvent rouler moins cher. Avec une consommation moyenne d’électricité de 18 à 20 kilowattheures aux 100 kilomètres et un prix de l’électricité domestique de 30 centimes par kilowattheure, le coût d’un trajet de 100 kilomètres s’élève à près de 6 francs.1 A titre de comparaison, pour un véhicule avec moteur à combustion comparable, l’essence coûte le double, soit plus de 12 francs pour une consommation moyenne de 7,4 litres pour le même trajet.2 En fonction du fournisseur, la différence est encore plus grande (voir encadré).

Recharger à bas prix avec chargeON Le kilowattheure d’électricité du fournisseur chargeON du groupe AMAG coûte systématiquement 28 centimes. En fonction du modèle et du kilométrage parcouru, il est ainsi possible d’économiser plus de 100 francs par mois en coûts énergétiques par rapport à une voiture avec moteur à combustion.** Exemple de prix (estimation) pour 18 000 km par an: Electrique: Audi Q4 45 e-tron 19,5 kWh/100 km, CHF 0,28/kWh = CHF 982.– Moteur à combustion: Audi Q5 2,0 L V4 TDI 6,6 l/100 km, CHF 1,80/l = CHF 2138.– Economie: CHF 1156.– Le kilowattheure d’électricité du fournisseur chargeON du groupe AMAG coûte systématiquement 28 centimes. En fonction du modèle et du kilométrage parcouru, il est ainsi possible d’économiser plus de 100 francs par mois en coûts énergétiques par rapport à une voiture avec moteur à combustion.** Exemple de prix (estimation) pour 18 000 km par an: Electrique: Audi Q4 45 e-tron 19,5 kWh/100 km, CHF 0,28/kWh = CHF 982.– Moteur à combustion: Audi Q5 2,0 L V4 TDI 6,6 l/100 km, CHF 1,80/l = CHF 2138.– Economie: CHF 1156.– Plus d’informations

Un changement sans formalités administratives

Si vous souhaitez rendre votre passage à la voiture électrique aussi confortable que possible, vous pouvez le faire par exemple en optant pour un leasing all-inclusive. Une option pratique qui inclut des prestations comme l’entretien, les liquides, les pneus, l’assurance automobile et l’assurance mensualités ainsi que le contrôle professionnel de tous les composants électriques (voir encadré pour en savoir plus).

1 Calcul basé sur la consommation d'électricité des modèles "VW ID.7 Pro" et "ID.7 Tourer GTX" selon les valeurs mesurées lors du test ADAC ainsi que le prix de l'électricité selon la comparaison des tarifs et la valeur médiane des prix de l'électricité en Suisse de l'ElCom avec des paramètres standards, au 11 février 2025.

2 Calcul basé sur la consommation de carburant du "VW Passat Variant 1.5 TSI Elegance" selon le test «Auto Motor Sport» ainsi que le prix de l'essence Sans Plomb 95 en Suisse à 1.76 francs par litre selon le site Web TCS sur les prix de l'essence en Suisse et en Europe, au 11 février 2025.

*Modèles

Volkswagen ID.3: dès 0.49%

Valable en cas de souscription d’un pack LeasingPLUS Go associé à l’assurance auto et à l’assurance mensualités LeasingPLUS Care pour le modèle ID.3 Volkswagen pour les véhicules neufs et véhicules en stock importés par AMAG Import SA pour les contrats de vente conclus jusqu’au 30.06.2025. Exemple de calcul pour un prix de vente au comptant de CHF 32'800.–. Taux d’intérêt annuel effectif: 0.49 %, durée: 48 mois (10’000 km/an), premier versement de 20%: CHF 6'560.–, mensualité du véhicule: CHF 272.–, mensualité LeasingPLUS Go: CHF 115.– , l’assurance auto obligatoire en sus (peut varier en fonction du sexe, de l’âge, du lieu de résidence et d’autres caractéristiques) et l’assurance mensualités LeasingPLUS Care.

Audi Q6 e-tron: dès 0.74%

Valable en cas de souscription d’un pack LeasingPLUS Go associé à l’assurance auto et à l’assurance mensualités LeasingPLUS Care pour le modèle Audi Q6 e-tron Volkswagen pour les véhicules neufs et véhicules en stock importés par AMAG Import SA pour les contrats de vente conclus jusqu’au 30.06.2025. Exemple de calcul pour un prix de vente au comptant de CHF 75’270.–. Taux d’intérêt annuel effectif: 0.74 %, durée: 48 mois (10’000 km/an), premier versement de 25%: CHF 18’817.50, mensualité du véhicule: CHF 600.–, mensualité LeasingPLUS Go: CHF 63.– , l’assurance auto obligatoire en sus et l’assurance mensualités LeasingPLUS Care (peut varier en fonction du sexe, de l’âge, du lieu de résidence et d’autres caractéristiques).

Škoda Enyaq: dès 0,0 %

Valable en cas de souscription d’un pack LeasingPLUS Go et associé à LeasingPLUS Care assurance auto et assurance mensualités pour la nouvelle Enyaq 85 4x2 de Škoda et pour les véhicules neufs importés par AMAG Import SA pour les contrats de vente conclus jusqu’au 30.06.2025. Exemple de calcul pour un prix de vente au comptant de CHF 51’400.–. Taux d’intérêt annuel effectif: 2.01%, durée: 48 mois (10’000 km/an), premier versement de 20%: CHF 9’480.–, mensualité du véhicule: CHF 407.–/mois, mensualité LeasingPLUS Go: CHF 120.–/mois, plus prime LeasingPLUS Care assurance auto et mensualité de l’assurance mensualités (peut varier en fonction du sexe, de l’âge, du lieu de résidence et d’autres caractéristiques).

CUPRA Tavascan: dès 0,0 %

Valable en cas de souscription d’un pack LeasingPLUS Starter pour le modèle CUPRA Tavascan pour les véhicules neufs importés par AMAG Import SA pour les contrats de vente conclus jusqu’au 30.06.2025. Exemple de calcul pour un prix de vente au comptant de CHF 61'000.–. Taux d’intérêt annuel effectif: 0.00%, durée: 48 mois (10’000 km/an), premier versement de 20%: CHF 9’940.–, mensualité du véhicule: CHF 353.–/mois, mensualité LeasingPLUS Starter: CHF 46.–/mois. Assurance casco complète auto obligatoire non comprise (peut varier en fonction du sexe, de l’âge, du lieu de résidence et d’autres caractéristiques).

VW Utilitaires ID. Buzz: dès 0,0 %

Valable en cas de souscription d’un LeasingPLUS Go associé à LeasingPLUS Care assurance auto et assurance mensualités pour les modèles de véhicules ID. Buzz de VW Utilitaires importés par AMAG Import SA jusqu’au 30.06.2025. Exemple de calcul avec prix d’achat: CHF 59’290.–. Taux d’intérêt annuel effectif: 0.0%, durée: 48 mois (10’000 km/an), premier versement 20% CHF 11'858.-, mensualité de leasing du véhicule: CHF 442.–/mois, mensualité LeasingPLUS Go: CHF 117.–, plus prime LeasingPLUS Care assurance auto et mensualité de l’assurance mensualités (peut varier en fonction du sexe, de l’âge, du lieu de résidence et d’autres caractéristiques).

Seat Leon eHybrid: dès 0,75 %

Valable en cas de souscription d’un LeasingPLUS Starter pour tous le modèle SEAT Leon eHybrid importés par AMAG Import SA pour les véhicules neufs et véhicules en stock importés par AMAG Import SA, hors SEAT GO! modèles spéciaux et SEAT Business Edition, pour les contrats de vente conclus jusqu’au 30.06.2025. Exemple de calcul avec prix d’achat: CHF 44’500.–. Taux d’intérêt annuel effectif: 1.26%, durée: 48 mois (10’000 km/an), premier versement 20% CHF 8’720.–, mensualité de leasing du véhicule: CHF 379.–/mois, mensualité LeasingPLUS Starter: CHF 50.–/mois. Assurance casco complète auto obligatoire non comprise (peut varier en fonction du sexe, de l’âge, du lieu de résidence et d’autres caractéristiques).

Le LeasingPLUS Starter couvre les prestations de service, l’usure et certains liquides.

Le LeasingPLUS Go couvre les prestations de service, l’usure, les liquides, les pneus, les changements de roues et leur entreposage ainsi que la mobilité de substitution pendant la durée de l’entretien. Zurich Compagnie d'Assurances SA assume les risques liés à l’assurance auto LeasingPLUS Care. L’assurance mensualités LeasingPLUS Care assure les mensualités de leasing contre les risques de chômage involontaire et d’incapacité totale de travail suite à une maladie ou un accident. AXA Assurances SA assume les risques liés à l’assurance mensualités. Seulement chez les partenaires officiels participants. Financement par AMAG Leasing SA. Valable pour la clientèle privée et les personnes physiques bénéficiant de conditions d’entreprise, ainsi que pour les petites entreprises disposant d’un parc automobile de trois véhicules au maximum. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications et d’erreurs. Dans la limite des stocks disponibles.

** 28 centimes par kilowattheure

L'offre est valable jusqu'au 31.12.2025 ou jusqu'à révocation pour la recharge avec la carte/app chargeON dans toutes les stations de recharge publiques du groupe AMAG, dans les parkings AMAG et chez les partenaires participants. Le tarif de recharge pour la promotion de la mobilité électrique est subventionné par AMAG Leasing AG.