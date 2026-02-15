DE
FR

Pronostic vital pas engagé
Deux personnes toujours hospitalisées après l'explosion au Châble (VS)

Une explosion d’un canon à confettis samedi au Carnaval de Bagnes, au Châble (VS), a blessé 11 personnes. Deux sont toujours hospitalisées, mais leur pronostic vital n'est pas engagé.
Publié: 13:29 heures
|
Dernière mise à jour: 13:35 heures
1/2
Une explosion sur un char du Carnaval de Bagnes, samedi après-midi au Châble (VS), a fait onze blessés.
Photo: Police cantonale valaisanne
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une explosion survenue samedi après-midi sur un char au Châble (VS) lors du Carnaval de Bagnes a fait onze blessés. Deux personnes étaient encore hospitalisées dimanche, mais leur pronostic vital n’est pas engagé, a indiqué la police dimanche.

Samedi, les blessés avaient été pris en charge sur place avant d’être acheminés vers différents hôpitaux de la région. Neuf d'entre eux ont pu rapidement rentrer chez eux.

Instruction pénale

L'explosion s'est produite peu avant 15h lors du défilé des chars du carnaval. La cause privilégiée de l'accident serait l'explosion d'un compresseur à air d'un canon à confettis, a indiqué samedi un porte-parole de la police cantonale à Keystone-ATS.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour explosion par négligence et lésions corporelles par négligence. Sur délégation de ce dernier, la police mène les premières auditions et contacte les blessés pour connaitre leur intention sur le fait de se constituer partie plaignante.

