Un blessé héliporté au CHUV
Une explosion au Carnaval de Bagnes (VS) fait onze blessés

Une explosion est survenue samedi après-midi sur un char au Châble (VS) lors du Carnaval de Bagnes. L'incident a fait onze blessés, dont un particulièrement grave qui a été héliporté au CHUV.
Une explosion est survenue samedi après-midi sur un char au Châble (VS) lors du Carnaval de Bagnes. L'accident a fait onze blessés au total, indique la police cantonale valaisanne dans un communiqué. Les personnes blessées ont été prises en charge sur place avant d'être acheminées vers différents hôpitaux de la région. Selon la RTS, un blessé grave, qui a été héliporté au CHUV, serait à déplorer.

L'explosion, initialement rapportée par les portails en ligne du «Nouvelliste» et de Rhône FM, s'est produite peu avant 15h lors du défilé des chars du carnaval. La cause privilégiée de l'accident serait l'explosion d'un compresseur à air d'un canon à confettis, a indiqué un porte-parole de la police cantonale à Keystone-ATS. L'enquête, sous la direction du Ministère public, est en cours. Elle devra déterminer les circonstances exactes de l'incident.

La police cantonale a pu compter sur le soutien de la police municipale du Val de Bagnes, du CSI des Combins, ainsi que des moyens engagés par l’Organisation cantonale valaisanne des secours. Trois hélicoptères d’Air-Glaciers, quatre ambulances et un médecin SMUR ont été mobilisés.

Toute personne ayant assisté à l’incident et présentant, dans les 24 heures, des troubles de l'audition tels que des sifflements persistants, est priée de prendre contact avec son médecin traitant, précise le communiqué de la police, sur demande du médecin d'urgence dépêché sur les lieux.

