Après l’explosion survenue samedi au carnaval du Châble (VS), le médecin cantonal alerte. Toute personne ayant des sifflements persistants dans les 24 heures doit consulter son médecin.

Le médecin cantonal alerte après l’explosion au Carnaval de Bagnes

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Après la déflagration qui a fait plusieurs blessés samedi lors du Carnaval de Bagnes (VS), les autorités sanitaires lancent un appel. Toute personne ayant assisté à l'incident et souffrant de troubles auditifs dans les 24 heures doit consulter rapidement son médecin traitant, demande le médecin cantonal. Les troubles de l’audition qui doivent inquiéter les personnes ayant assisté à l'incident se matérialisent notamment par des sifflements persistants.

Samedi 14 février, aux alentours de 15 heures, une explosion s’est produite sur un char équipé d’un canon à confettis lors du traditionnel défilé du carnaval au Châble, dans le Val de Bagnes. L’accident a fait onze blessés selon le dernier bilan communiqué par la Police cantonale valaisanne.

Gros moyens déployés

Les victimes ont été prises en charge sur place avant d’être acheminées vers différents hôpitaux de la région. D’importants moyens ont été déployés.

La police cantonale valaisanne a en effet pu compter sur de nombreux renforts. Trois hélicoptères d’Air-Glaciers, quatre ambulances, un médecin SMUR, les forces de la Police municipale du Val de Bagnes, du Centre de secours incendie des Combins et de l’Organisation cantonale valaisanne des secours (144) sont intervenus samedi. L'enquête, menée sous la direction du Ministère public, doit déterminer les circonstances exactes de l’explosion.