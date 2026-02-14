Une explosion au Carnaval de Bagnes (VS) fait huit blessés

Une explosion est survenue samedi après-midi sur un char au Châble (VS) lors du Carnaval de Bagnes et a fait huit blessés, d'après 20 Minutes.

ATS Agence télégraphique suisse

Une explosion est survenue samedi après-midi sur un char au Châble (VS) lors du Carnaval de Bagnes. Huit blessés sont à déplorer, d'après 20 Minutes. Ils ont été hospitalisés dans les hôpitaux de la région mais leur état de santé reste indéterminé.

Contactée par Keystone-ATS, la police cantonale valaisanne a confirmé ces informations parues sur le site du Nouvelliste et de Rhône FM. Elle a indiqué au quotidien valaisan qu'il y avait eu «un problème technique lié à une installation sur un char». De son côté, Rhône FM précise que la police cantonale, la police municipale, les pompiers et plusieurs ambulances sont sur place.