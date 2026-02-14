DE
FR

«Un problême technique»
Une explosion au Carnaval de Bagnes (VS) fait huit blessés

Une explosion est survenue samedi après-midi sur un char au Châble (VS) lors du Carnaval de Bagnes et a fait huit blessés, d'après 20 Minutes.
Publié: il y a 9 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
Une explosion est survenue samedi après-midi sur un char au Châble (VS) lors du Carnaval de Bagnes. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une explosion est survenue samedi après-midi sur un char au Châble (VS) lors du Carnaval de Bagnes. Huit blessés sont à déplorer, d'après 20 Minutes. Ils ont été hospitalisés dans les hôpitaux de la région mais leur état de santé reste indéterminé.

A lire aussi
25'000 personnes ont défilé au carnaval de Lucerne malgré la pluie
Six jours de fête
25'000 personnes ont défilé au carnaval de Lucerne malgré la pluie
Après le drame de Blatten, les Tschäggättä résistent
galerie photos
Traditionnel cortège
Après le drame de Blatten, les Tschäggättä résistent

Contactée par Keystone-ATS, la police cantonale valaisanne a confirmé ces informations parues sur le site du Nouvelliste et de Rhône FM. Elle a indiqué au quotidien valaisan qu'il y avait eu «un problème technique lié à une installation sur un char». De son côté, Rhône FM précise que la police cantonale, la police municipale, les pompiers et plusieurs ambulances sont sur place.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus