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Appel à témoin lancé
Disparition inquiétante à Lausanne: un homme de 36 ans recherché

Disparu mardi matin à Lausanne, Vincent D., 36 ans, n’a plus donné de nouvelles depuis qu’il a quitté son domicile à pied. Fragile psychologiquement, il fait l’objet d’un appel à témoins lancé par la police cantonale vaudoise.
Publié: il y a 52 minutes
La police vaudoise a lancé un appel à témoin pour retrouver Vincent D.
Photo: Police cantonale vaudoise
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Solène MonneyJournaliste Blick

Un avis a été lancé par la police vaudoise après la disparition de Vincent D., 36 ans, introuvable depuis le mardi 7 avril 2026 au matin à Lausanne. L’homme a quitté à pied son domicile aux alentours de 8h15 et n’a plus donné de nouvelles depuis. Malgré des recherches entreprises, il n’a pour l’heure pas été localisé. Selon les informations communiquées, Vincent D. serait dans un état de fragilité psychologique, ce qui renforce l’inquiétude des autorités.

Son signalement est le suivant: il mesure environ 1m85, de corpulence moyenne, à la peau blanche, avec des yeux bruns et des cheveux châtains récemment coupés. Au moment de sa disparition, il portait une chemise à carreaux multicolore, un sweatshirt bleu marine et un jeans noir. Il était également coiffé d’une casquette noire et chaussé de mocassins bruns. Il transportait un grand sac de montagne contenant de nombreux objets.

La police cantonale vaudoise appelle toute personne ayant aperçu cet homme ou disposant d’informations utiles à se manifester. Les témoins sont invités à appeler le +41 21 343 15 10 ou à s’adresser au poste de police le plus proche.

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