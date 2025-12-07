Grosse frayeur à Lausanne dimanche matin. Une voiture dépourvue de conducteur a percuté la vitrine d'un tea-room de l'Avenue de Cour. L'établissement était plein à craquer au moment de l'incident. Deux clients ont subi des coupures légères au visage

Une voiture vide percute la vitrine d'un tea-room lausannois plein à craquer

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Quelle frayeur! Une voiture vide a dévalé la pente de l'Avenue de Cour à Lausanne avant de s'encastrer dans la vitrine du tea-room «Le Panetier», rapporte «24 heures» ce dimanche.

L'établissement, véritable institution du sud de la capitale olympique, était bondé au moment de l'incident. «J'étais derrière le bar à la machine à café quand j'ai entendu des clients crier, raconte une employée à nos confrères. Apparemment un monsieur qui était en train de déménager n'avait pas tiré son frein à main.»

Deux clients ont subi des coupes légères au visage. Malgré l'incident, le tea-room est resté ouvert dimanche après-midi. Un vitrage provisoire a été installé.

Une ambulance mobilisée

La police lausannoise a de son côté confirmé l'accident par la voix de sa porte-parole Alexia Hagenlocher. Le véhicule «est parti en marche arrière. Par chance, aucun piéton, ni aucune voiture ne se sont trouvés sur sa trajectoire», a-t-elle déclaré à «24 heures».

L'incident a nécessité l'intervention d'une patrouille de police et d'une ambulance. Les deux clients légèrement blessés ont été transportés à l'hôpital pour un contrôle.

Il s'agit du deuxième incident de ce type cette semaine à Lausanne: lundi, dans les alentours de la rue Traversière, une voiture mal parquée avait dévalé la pente sur une soixantaine de mètres, avant d'être arrêtée par le muret d'un escalier.