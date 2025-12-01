Dans une ville en pente comme Lausanne, les bagnoles se mettent parfois à rouler toutes seules. Sans doute mal immobilisée, une voiture stationnée sur la rue de la Traversière s'est «mise en mouvement» ce lundi 1er décembre, informe la police municipale.
«Ce véhicule a parcouru une soixantaine de mètres, a traversé la rue des Crêtes, avant d’être arrêté à la hauteur du numéro 12, par le muret des Escaliers du Coteau», détaille le communiqué. Si on en croit la photo des forces de l'ordre, la petite voiture grise a bien failli faire un joli saut dans le vide.
Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Mais ce n'est pas une première. La police municipale lausannoise indique qu'elle «intervient plusieurs dizaines de fois par année pour de telles mises en mouvement fortuite».
Bien tirer le frein à main
Le communiqué rappelle les «dispositions nécessaires» à prendre au moment de parquer son quatre roues. «Il s’agit notamment d’engager le rapport inférieur de la boîte à vitesses, de tirer suffisamment le frein à main et d’orienter les roues en direction d’un obstacle.» A Lausanne, où le degré d'inclinaison des rues peut être important, on peut même placer «des cales derrière les roues».
La voiture a pu être dépannée. L'intervention a nécessité l'engagement de deux spécialistes des accidents et de quatre agents motocyclistes de la police municipale de Lausanne.