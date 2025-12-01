Une voiture s'est mise en mouvement seule, ce lundi à Lausanne, traversant deux rues pour s'arrêter juste avant des escaliers. La police municipale intervient des dizaines de fois par an pour de tels incidents et rappelle les précautions à prendre lors de l'arrêt.

Une voiture dévale les rues de Lausanne et s'arrête juste avant l'escalier

Léo Michoud Journaliste Blick

Dans une ville en pente comme Lausanne, les bagnoles se mettent parfois à rouler toutes seules. Sans doute mal immobilisée, une voiture stationnée sur la rue de la Traversière s'est «mise en mouvement» ce lundi 1er décembre, informe la police municipale.

«Ce véhicule a parcouru une soixantaine de mètres, a traversé la rue des Crêtes, avant d’être arrêté à la hauteur du numéro 12, par le muret des Escaliers du Coteau», détaille le communiqué. Si on en croit la photo des forces de l'ordre, la petite voiture grise a bien failli faire un joli saut dans le vide.

Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Mais ce n'est pas une première. La police municipale lausannoise indique qu'elle «intervient plusieurs dizaines de fois par année pour de telles mises en mouvement fortuite».

Bien tirer le frein à main

Le communiqué rappelle les «dispositions nécessaires» à prendre au moment de parquer son quatre roues. «Il s’agit notamment d’engager le rapport inférieur de la boîte à vitesses, de tirer suffisamment le frein à main et d’orienter les roues en direction d’un obstacle.» A Lausanne, où le degré d'inclinaison des rues peut être important, on peut même placer «des cales derrière les roues».

La voiture a pu être dépannée. L'intervention a nécessité l'engagement de deux spécialistes des accidents et de quatre agents motocyclistes de la police municipale de Lausanne.