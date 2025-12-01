DE
«Mise en mouvement fortuite»
Une voiture dévale les rues de Lausanne et s'arrête juste avant l'escalier

Une voiture s'est mise en mouvement seule, ce lundi à Lausanne, traversant deux rues pour s'arrêter juste avant des escaliers. La police municipale intervient des dizaines de fois par an pour de tels incidents et rappelle les précautions à prendre lors de l'arrêt.
Publié: il y a 14 minutes
Une voiture lausannoise a effectué une «mise en mouvement fortuite» qui aurait pu s'avérer dangereuse, ce lundi.
Photo: Police municipale de Lausanne
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

Dans une ville en pente comme Lausanne, les bagnoles se mettent parfois à rouler toutes seules. Sans doute mal immobilisée, une voiture stationnée sur la rue de la Traversière s'est «mise en mouvement» ce lundi 1er décembre, informe la police municipale.

«Ce véhicule a parcouru une soixantaine de mètres, a traversé la rue des Crêtes, avant d’être arrêté à la hauteur du numéro 12, par le muret des Escaliers du Coteau», détaille le communiqué. Si on en croit la photo des forces de l'ordre, la petite voiture grise a bien failli faire un joli saut dans le vide.

Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Mais ce n'est pas une première. La police municipale lausannoise indique qu'elle «intervient plusieurs dizaines de fois par année pour de telles mises en mouvement fortuite».

Bien tirer le frein à main

Le communiqué rappelle les «dispositions nécessaires» à prendre au moment de parquer son quatre roues. «Il s’agit notamment d’engager le rapport inférieur de la boîte à vitesses, de tirer suffisamment le frein à main et d’orienter les roues en direction d’un obstacle.» A Lausanne, où le degré d'inclinaison des rues peut être important, on peut même placer «des cales derrière les roues».

La voiture a pu être dépannée. L'intervention a nécessité l'engagement de deux spécialistes des accidents et de quatre agents motocyclistes de la police municipale de Lausanne.

