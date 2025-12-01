DE
FR

Après un brigandage à Genève
La police intervient au Jardin anglais, suspectant la présence d'explosifs

Intervention de police, ce lundi midi à Genève. Selon la RTS, quatre individus armés ont tenté un brigandage à la rue du Rhône avant de s'enfuir. Au Jardin anglais, la police a découvert un objet assimilé à une grenade, puis le danger a été levé.
Publié: il y a 47 minutes
Le Jardin anglais, à Genève, est le théâtre d'une intervention de police pour un éventuel déminage.
Photo: Keystone

Une tentative de brigandage, puis une inquiétude pour un objet assimilé à une grenade. La police genevoise est intervenue à la rue du Rhône ce lundi 1er décembre au matin, pour une tentative de vol par trois à quatre individus armés, informe la RTS.

Ceux-ci ont pris la fuite. Et autour de midi, des moyens ont été déployés au Jardin anglais, en raison de la découverte d'un objet assimilé à une grenade que l'un d'eux aurait lâché. La Brigade de neutralisation, enlèvement, détection d'engins explosifs s'est déployée.

A 13h, le média de service public a finalement indiqué que le danger était levé et que l'intervention de police était terminée. Les individus sont recherchés par la police municipale, en lien avec les gardes-frontière.

